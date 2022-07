Así es Jwan Yosef, el marido de Ricky Martin: de cómo se conocieron a su boda y sus hijos

Ricky Martiny Jwan Yosef son una de las parejas más aclamadas en el panorama celebrity. El cantante puertorriqueño se casó con un artista sueco de origen sirio tras quedar prendado por sus obras y desde el momento que se conocieron se volvieron uña y carne. Te contamos su historia.

Cómo se conocieron

Según apunta la revista Hola, la pareja se habría conocido a través de Instagram en el año 2016. Jwan es artista plástico y cuando Ricky conoció sus obras a través de la res social se quedó fascinado, esto hizo que el cantante entablase conversación con el artista sueco y mantuvieron conversaciones durante meses a través de mensajes directos.

Seis meses después el cantante viajó a Londres y por fin escucharon la voz de otro y se pusieron cara, y el amor fue a primera vista. Desde ahí hasta entonces las conversaciones de arte pasaron a convertirse en una relación que lleva ya seis años y cuatro hijos.

Su íntima boda

Un año después de comenzar su noviazgo, en 2017, Jwan Yosef y Ricky Martin se dieron el sí quiero en una íntima boda con apenas 15 personas, entre los que se encontraban los padres del cantante. La pareja prometió un a gran y fastuosa celebración que todavía no ha tenido lugar.

¿Qué ha determinado esa decisión? El puertorriqueño aclaró a la presentadora Pati Chapoy que no habían llegado a un acuerdo: "Lo que pasa es que nosotros nunca peleamos, pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda porque él quería una boda grande y yo quería una boda un poquito más íntima, y después él quería la boda más íntima y yo dije: 'No, vamos a hacerlo en grande'. Entonces siempre viene ese conflicto, que en realidad no son conflictos".

Una gran familia

Ricky y Jwan han sido padres a través de la gestación subrogada. Actualmente son padres de cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, Lucía y Renn, y forman una gran familia.

Los gemelos Matteo y Valentino tienen 14 años y ya se han estrenado posando con su padre en algún photocall. Lucía tiene poco más de tres años y Renn, el más joven, llegó al mundo en noviembre de 2019. Su hermana Lucía solo es 10 meses más mayor que él y, además, la pequeña nació el mismo día que su padre Ricky, el 24 de diciembre.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live de Andy Cohen, el artista explico que Jwan también tendrá sus propios bebés "para que haya una conexión genética".

Jwan apoya a Ricky tras las acusaciones

Ricky Martin está atravesando un duro momento en su vida personal tras las fuertes acusaciones por parte de su sobrino de acoso y abuso que, de demostrarse, podrían caer 50 años de prisión al cantante por incesto, entre otros delitos.

La revista People recoge que su marido ha querido apoyarle a través de redes sociales compartiendo un post en su cuenta con el tema del artista Ácido amor, con una frase que encaja perfectamente con lo que están viviendo: "Y así la vida, no importa lo que digan, si al final somos tú y yo jugando a ser tímidos, ácido sabor".

Además el artistas sueco ha hecho toda una declaración en un comentario de una de las publicaciones del puertorriqueño, "Hayati Inta", que significa "tú eres mi vida", dejando claro que su amor por él es inquebrantable.