El enfado de Oasis después del lanzamiento de dos bengalas en mitad de su concierto: "Un perturbado"

Oasis sigue inmerso en su tour Oasis Live '25, la gira con motivo del reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher. Un panel de conciertos que finalizará el 23 de noviembre en São Paulo. Sin embargo, más allá de su triunfo por los escenarios, lo cierto es que ha acontecido un episodio que no le ha gustado nada a Liam Gallagher:el lanzamiento de dos bengalas al público. Esta situación ha ocurrido la noche del pasado 1 de noviembre durante su directo en el Marvel Stadium de la ciudad australiana de Melbourne, durante la interpretación de Champagne Supernova.

Una situación, que ha desatado el enfado del vocalista de la banda a través de redes sociales. "Al imbécil que lanzó esa bengala al público anoche en el concierto de Melbourne: eres un individuo realmente perturbado y te llegará tu merecido, créeme" escribió el autor de Songbird.

En declaraciones al medio australiano news.com.au, una asistente del concierto ha detallado cómo vio caer una bengala entre el público."Estaba allí con mi hija de 13 años, así que cuando empezó a sonar la música, pensé que era algo malo y decidí que nos fuéramos antes de que terminara la canción e intentáramos salir al exterior" ha apuntado.

La policía de Victoria -donde se ubica la ciudad de Melbourne- ha expresado que no se ha reportado el incidente y no se han producido detenciones, según recoge 9 News. El Marvel Stadium ha pronunciado afirmando que nadie ha resultado herido y ha añadido: "Dejaremos los comentarios oficiales en la publicación de Liam Gallagher".

Oasis deja caer que habrá más conciertos en 2026

Aunque su gira este año acabe el 23 de noviembre, son muchos los indicativos que ha dado la banda mostrando sus intenciones de continuar sobre los escenarios el año que viene. El pasado jueves 9 de octubre,Liam Gallagher escribió que esta gira tendría "dos mitades" en respuesta a un fan a través de redes sociales. A su vez, en el Estadio Wembley de Londres, celebrado el 28 de septiembre, se despidió del escenario diciendo: "Os veo el año que viene".