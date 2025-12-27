Bizarrap y J Balvin apuestan por el romanticismo en 'BZRP Music Sessions #62/66'

Tras su reconciliación con Bad Bunny, J Balvin sigue sorprendiendo al público con su sesión sorpresa con Bizarrap, que funciona como un regalo navideño perfecto para los amantes de la música latinoamericana.

Estrenada el sábado 27 de diciembre, BZRP Music Sessions #62/66 apuesta por el vallenato para mostrar el lado más romántico de J Balvin: "Si no es en esta vida, ojalá en otra no' encontremo' / Y si no / Voy a dejar que en otro rumbo vueles", dice el cantante colombiano.

¿Guiño a Residente?

Una parte del público esperaba que la BZRP Music Sessions #62/66 fuera una respuesta a Residente, que aprovechó su sesión con Bizarrap de 2022 para lanzar una crítica a la música urbana en la actualidad, con énfasis en la figura de J Balvin.

"E' un bobolón ese cabrón", dice Residente en su letra. En el estribillo, el rapero puertorriqueño repite un mantra: "Esto lo hago pa' divertirme". Ahora, el colombiano podría haber aprovechado ese verso para contraatacar en su nueva canción.

Al principio y a lo largo de la sesión de J Balvin, suenan de fondo dos palabras clave: "For fun" —que, en español, podrían traducirse como "para divertirme"—. Sin embargo, a pesar de este guiño, lo cierto es que la composición es un canto al romance: "Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos", dice el estribillo.

Letra de 'BZRP Music Sessions #62/66', de Bizarrap y J Balvin

For fun, for fun

For fun, for fun

For fun, I just did it for fun

For fun, for fun

-

Cuando pensé que por fin ya te olvidé, me apareció tu foto

Se me aguaron los ojos, me cambió la mirada (For fun, for fun)

Y a fin de cuentas, puede ser la razón por la que sigo solo (For fun, for fun)

Porque después de todo (For fun, I just did it for fun), no te he olvidado nada (Nada; for fun, for fun)

-

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

-

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver pero estás como el viento, que se lleva todo

Y tú como si nada (For fun, for fun)

Miento si digo que ya no tengo sentimiento'

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar pero no me dan ganas (For fun, for fun)

-

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó (J Balvin, man)

-

Quiero que por lo menos me recuerdes como algo bueno (Ah)

Que no olvides la forma en que lo hacemo’ (Ah)

Si lo digo, va a sonar algo obsceno

Pero, ma, si quiere' nos vemo' y el problema lo resolvemo’

Y si no es en esta vida, ojalá en otra no' encontremo'

Y si no (Vuela, vuela)

Voy a dejar que en otro rumbo vueles (Por otro rumbo)

Voy a beber escuchando Omar Geles

Voy a bajar las fotos que un día subí a las redes (For fun, for fun)

Mira qué mal me tienes

Me matas con esto que

-

Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos

No te puedo ver pero estás como el viento, que se lleva todo

Y tú como si nada (For fun, for fun)

Miento si digo que ya no tengo sentimiento'

Me falta memoria y me sobran recuerdos

Te debería odiar pero no me dan ganas (For fun, for fun)

-

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

Y a la que me olvidó, se le olvidó que me olvidó

-

J Balvin, man

Bizarrap

(For fun, for fun)

-

Fuente: Genius