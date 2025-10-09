Liam Gallagher deja caer que habrá más conciertos de Oasis en 2026: "Es una gira de dos mitades"

Oasis Live '25, la esperada gira de reencuentro de los hermanos Liam y Noel Gallagher, llega a su fin el próximo 23 de noviembre en Brasil. Con ese último show, Oasis habrá actuado en Reino Unido, Irlanda, países de América, Corea del Sur, Japón y Australia. Sin embargo, todo apunta a que el dúo anunciará nuevos conciertos para 2026 con parada en varias ciudades europeas.

El propio Liam Gallagher ha dejado caer este jueves 9 de octubre que habrá una segunda parte de la gira: "¡Ni siquiera es el medio tiempo todavía! Es una gira de dos mitades", ha dicho en X (antes Twiter) en respuesta a un fan. Sin embargo, ha añadido que lo que viene "no es tan bueno como parece" y que tiene que "ir con cuidado" porque "hay muchas fuerzas oscuras en este aparato".

Pocos días antes, el mismo artista anunció en X que "próximamente se realizará un gran anuncio". Estas palabras están relacionadas con otras que él mismo dijo en el último concierto de Oasis en el Estadio Wembley de Londres, celebrado el 28 de septiembre. Desde el escenario, Liam dijo: "Os veo el año que viene".

Los rumores sobre los próximos conciertos de Oasis en Europa

A todas estas declaraciones del cantante, hay que sumarle los rumores que circulan sobre futuros conciertos del grupo en 2026. Según informó Time Out en septiembre, las redes sociales habrían filtrado una imagen que sugiere una segunda etapa de la gira, en línea con las recientes palabras de Liam.

Las especulaciones apuntan a que Oasis tendría encima de la mesa cinco conciertos en la Knebworth House de Inglaterra para el año que viene, lo que marcaría el 30.º aniversario de sus dos históricos espectáculos en 1996. De hecho, esta segunda parte de la gira incluiría shows en el Reino Unido entre el 3 de julio y el 15 de agosto. Otras ciudades europeas que estarían en los planes de Oasis serían Milán, Madrid, Ámsterdam y París.

Una fuente dijo para el periódico británico Sun: "La reunión de Oasis no se ha limitado a conciertos. Se nota que ha sido un movimiento cultural. Nada se compara en la historia reciente con los espectáculos de Oasis".