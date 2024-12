Las entradas de Lola Índigo para Barcelona y Sevilla: precio, dónde comprarlas y qué pasa con el Bernabéu

Te interesa Pelea de fans por la nueva fecha del concierto de Lola Índigo en el Bernabéu, antes que los de Aitana

Lola Índigo comienza su próximo gran paso en la música: una gira de estadios. La cantante, bajo el nombre La Bruja, La Niña y El Dragón (que hace referencia a sus distintas etapas musicales), ha escogido el Santiago Bernabéu, La Cartuja y el RCDE Stadium para dar tres conciertos muy especiales.

La artista pasará por el Bernabéu de Madrid el 14 de junio, por La Caruja de Sevilla el 21 de junio y por el RCDE Stadium de Barcelona el 12 de julio. Los fans de la intérprete de 1000COSAS están más que preparados para conseguir las entradas en Sevilla y Barcelona. En lo que respecta a Madrid, cabe recordar que las entradas están agotadas y se conservarán las que se compraron para la primera fecha prevista, el 22 de marzo.

Para acceder a la venta de entradas de Sevilla y Barcelona, solo hace falta entrar en este enlacea partir de las 12:00.

Los precios de Lola Índigo para Barcelona y Sevilla

Aún se desconocen los precios exactos para las entradas de Lola Índigo en Barcelona y Sevilla. Sin embargo, es posible establecer una aproximación teniendo en cuenta el coste de los tickets para el Bernabéu:

Pista general: 39 euros

Grada 1: 58 euros

Grada 2: 49 euros

Grada 3: 43 euros

Grada 4: 37 euros

Grada 5: 30 euros

Persona movilidad reducida: 49 euros

Acompañante persona movilidad reducida: 49 euros

Grada 1 - Visibilidad reducida: 58 euros

Grada 2 - Visibilidad reducida: 49 euros

Cómo devolver las entradas de Lola Índigo en el Bernabéu

En caso de no poder asistir al concierto de Lola Índigo en el Santiago Bernabéu el 14 de julio, existe la posibilidad de reembolso, detallada en la página oficial de Ticketmaster y de Lola Índigo.

"Te recordamos que las entradas no son nominativas, por lo que podrán ser usadas por un familiar o amigo si así lo decides", informa la tienda oficial de la artista. De esta forma, quienes decidan devolver la entrada previamente comprada, tienen que acceder a este enlace y seguir los pasos indicados. El primero: ingresar el correo electrónico con el que se hizo la compra.

"Una vez solicitada la devolución te llegará un mail con dicha solicitud, no olvides pinchar en confirmar (sin esta última confirmación, tu solicitud de devolución no será registrada). Las devoluciones se realizarán a través del mismo método de pago utilizado para la compra", informa la página oficial.

¿Qué pasará con el concierto del Bernabéu?

Al margen del tema de las entradas, pues estas ya se vendieron en su momento, es necesario recordar cómo está a situación con el concierto de Lola Índigo el 14 de junio en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid se encuentra en pleno proceso judicial por el exceso de decibelios que hizo que los vecinos de la zona se movilizaran con el fin de insonorizar el estadio o acabar con los conciertos. Se ha decidido por la primera opción, por lo que el recinto se someterá a una gran obra para insonorizar sus instalaciones que, previsiblemente, terminarán en mayo de 2025.

No obstante, con el fin de ser precavidos, el mismo día que Lola Índigo anunció la nueva fecha de su concierto en el importante campo de fútbol, el Real Madrid publicó un comunicado en el que aseguró que "el club no está en disposición de asegurar ninguna fecha para la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu hasta que no se realicen las pertinentes pruebas que permitan garantizar que los promotores de los conciertos estarán en condiciones de cumplir con la normativa, una vez implementadas las medidas puestas en marcha en coordinación con las administraciones públicas".

No obstante, tanto el equipo de la cantante como el Real Madrid trabajan "activamente, junto a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid, por la sostenibilidad y la convivencia, de manera que las actividades del estadio Santiago Bernabéu se desarrollen con pleno respeto, no solo a la legalidad, sino también al entorno y al vecindario".

Habrá que esperar para saber si todo sale según lo planeado.