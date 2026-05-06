Entradas de Olivia Rodrigo en Barcelona: las cuatro fechas y cómo funciona la venta general
Olivia Rodrigo regresa a España con cuatro conciertos en España en 2027. Para que no te pierdas esta oportunidad de ver a la artista en el The Unraveled Tour, recopilamos todo lo que debes conocer para hacerte con las entradas lo antes posible.
Los precios oficiales de los conciertos de Olivia Rodrigo en Barcelona
¡Comienza la venta general de Olivia Rodrigo!
La joven estadounidense ha anunciado su gira The Unraveled Tour con un total de 65 fechas en Norteamérica y Europa, incluyendo dos conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona para mayo de 2027.
Ambos días, la cantante contará con el grupo Die Spitz como telonero a las 19:30.
Fechas de los conciertos de Olivia Rodrigo en España
Barcelona será la única ciudad española donde actuará en España, por lo que los fans de otras ciudades tendrán que viajar hasta la capital catalana.
- Sábado, 1 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
- Domingo, 2 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
- Miércoles, 5 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
- Jueves, 6 de mayo de 2027 — Palau Sant Jordi — Barcelona — 20:30
La cantante también actuará el viernes 8 de mayo de 2026 en Barcelonaen colaboración con el FC Barcelona. Sin embargo, este espectáculo no forma parte de su gira y, según informa el club, es "un concierto privado exclusivamente para los fans que recibirán una invitación de parte de Spotify, seleccionados según sus escuchas".
Cómo funciona la venta general
La venta general comienza este jueves 7 de mayoa las 12:00, aunque la sala de espera se abre a las 11:45.
Las entradas podrán adquirirse a través de LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.
Durante los procesos de venta, se recomienda iniciar sesión previamente, entrar pronto para evitar las prisas, utilizar un solo dispositivo y mantener una buena conexión a Internet.
Cada persona podrá comprar un máximo de cuatro entradas.
Todos los conciertos del 'The Unraveled Tour'
2026
- Vie, 25 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Sáb, 26 sep — Hartford, CT — PeoplesBank Arena
- Mar, 29 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Mié, 30 sep — Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena
- Sáb, 3 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Dom, 4 oct — Washington, DC — Capital One Arena
- Mié, 7 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Jue, 8 oct — Charlotte, NC — Spectrum Center
- Dom, 11 oct — Chicago, IL — United Center
- Lun, 12 oct — Chicago, IL — United Center
- Jue, 15 oct — Boston, MA — TD Garden
- Sáb, 17 oct — Boston, MA — TD Garden
- Mié, 21 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Jue, 22 oct — Montreal, QC — Bell Centre
- Lun, 26 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Mar, 27 oct — Toronto, ON — Scotiabank Arena
- Jue, 29 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Vie, 30 oct — Columbus, OH — Schottenstein Center
- Sáb, 7 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Dom, 8 nov — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
- Mié, 11 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Jue, 12 nov — Atlanta, GA — State Farm Arena
- Dom, 15 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Lun, 16 nov — Orlando, FL — Kia Center
- Jue, 19 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Vie, 20 nov — Sunrise, FL — Amerant Bank Arena
- Lun, 23 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 24 nov — Nashville, TN — Bridgestone Arena
- Mar, 1 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Mié, 2 dic — Vancouver, BC — Rogers Arena
- Lun, 7 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Mar, 8 dic — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
- Vie, 11 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Sáb, 12 dic — Oakland, CA — Oakland Arena
- Mar, 15 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Mié, 16 dic — Sacramento, CA — Golden 1 Center
- Sáb, 19 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
- Dom, 20 dic — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
2027
- Mar, 12 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Mié, 13 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Sáb, 16 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Dom, 17 ene — Los Ángeles, CA — Intuit Dome
- Jue, 11 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 12 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Lun, 15 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Mar, 16 feb — Brooklyn, NY — Barclays Center
- Vie, 19 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Sáb, 20 mar — Estocolmo, Suecia — Avicii Arena
- Mar, 23 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Mié, 24 mar — Ámsterdam, Países Bajos — Ziggo Dome
- Jue, 1 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Vie, 2 abr — Múnich, Alemania — Olympiahalle
- Lun, 5 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Mar, 6 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Jue, 8 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 9 abr — Londres, Reino Unido — The O2
- Vie, 23 abr — París, Francia — La Defense Arena
- Mar, 27 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Mié, 28 abr — Milán, Italia — Unipol Dome
- Sáb, 1 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
- Dom, 2 may — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
- Mié, 5 de mayo — Barcelona, España — Palau Sant Jordi
- Jue, 6 de mayo — Barcelona, España — Palau Sant Jordi