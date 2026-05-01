Todo sobre el concierto de Olivia Rodrigo con el FC Barcelona: cuándo es y quién puede ir

Olivia Rodrigo se suma a los artistas que tienen una camiseta con el FC Barcelona, entre los que destacan Ed Sheeran, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones o Rosalía. De esta forma, los equipos masculino y femenino lucirán en el pecho el logo de la estadounidense durante El Clásico contra el Real Madrid, el 10 de mayo, y en el encuentro de Liga F con el Levante, el 6 de mayo.

Sin embargo, la fusión entre la cantante y el club va más allá de la camiseta. Olivia Rodrigo dará un concierto privado la noche del viernes 8 de mayo "en un lugar emblemático de Barcelona transformado en escenario musical", según informa el FC Barcelona. Un show que no está vinculado con su gira recién anunciada, The Unraveled Tour, que terminará con dos conciertos en el Palau Sant Jordi en 2027.

Esta experiencia, que también se realizó con Travis Scott, solo podrán vivirla unos pocos afortunados. Al espectáculo podrán acceder "exclusivamente para los Livies —como se denominan sus fans— que recibirán una invitación de parte de Spotify, seleccionados según sus escuchas en el servicio de audio en streaming", confirma el club. De hecho, algunas personas ya han recibido la invitación por correo electrónico.

"Poder actuar para los fans que me han escuchado desde el principio, en una ciudad como Barcelona, será algo muy especial. Lo es todo para mí. Estoy deseando verles", dice Olivia Rodrigo en un comunicado recogido por EFE.

"Ver [el logo] 'OR' en la camiseta del FC Barcelona para El Clásico es algo que aún no sé cómo asimilar. Ha sido increíble ver cómo la camiseta cobraba vida y crear toda una colección", añade la joven artista. En total, habrá 1899 camisetas de edición limitada con precios entre los 399,99 € hasta los 2.999,99 € con firma.