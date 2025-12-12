Chiara Oliver habla de su nueva era musical: "El disco va bastante en la línea de 'Puzzle'"

Chiara Oliver se pega el madrugón para unirse a Lala Chus y Nacho García en Cuerpos especiales, con la semifinal de La Voz este mismo viernes, 12 de diciembre.

Es de las pocas veces que han preguntado muchas veces si se puede asistir de público al anti-morning show, y la artista tiene claro por qué: "Mis fans son los besties".

La invitada acaba de lanzar su single Puzzle, con el que inicia una nueva etapa musical. El tema habla de una relación que ya no encuentra su lugar, llena de melancolía. Y su entorno es el primero en disfrutar de su música: "En mi familia y con mis amigas es un ritual enseñar mis canciones". "Tengo algunas reacciones grabadas, es superdivertido", ha confesado.

La artista también ha declarado que es más fácil "componer canciones tristes" que alegres, y por eso "el nuevo disco va bastante en la línea de Puzzle, va todo muy fuerte". Para Chiara, el escenario perfecto para disfrutar de la música que está por llegar es "es el coche", el "sitio favorito en el mundo" de la menorquina.

Estreno de 'Puzzle' en directo desde 'La Voz'

Chiara Oliver cantará Puzzle en directo en la semifinal de La Voz este viernes, tal y como se ha contado en exclusiva en Cuerpos especiales.

Y es que la cantante se ha convertido en esta edición del talent en asesora del coach Pablo López, una experiencia que le está encantando: "Me gusta mucho el ser jurado, el pensar y el sentirme muy cerca con los concursantes, porque yo lo he vivido hace muy poco".

Su relación con el artista malagueño es de lo más especial porque "nacieron el mismo día", el 11 de marzo. Y como anécdota, ha confesado que le gusta pasar el día de su cumpleaños en petit comité. "Este año celebré mi cumpleaños el mismo día en dos ciudades diferentes: por la mañana estaba en Menorca con mi familia y por la noche en Madrid con mis amigos", ha contado.

Su cumpleaños, La Voz, una gran gira en España y Latinoamérica, nueva música... Chiara está de lo más activa, pero ha explicado que no siempre es así: "Parece que no paro, pero tengo mis momentos".

'La libreta rosa', 'La última página'... ¿Y un boli?

Lala Chus y Nacho García han bromeado con los títulos de sus trabajos, que los traslada directamente a una tienda de artículos de papelería. Y la invitada se ha sumado a la broma con "una exclusiva": "En una de las canciones que he escrito menciono un boli, así que en las papelerías está", ha compartido, "en exclusiva".

Una fan también ha contestado sobre con qué tres emojis describiría su nueva era musical: el del puzzle, el corazón roto y el de lluvia. Sí, a Chiara le gusta la lluvia, pero aunque ama "todas las estaciones", se declara una chica de "verano" "por ser isleña".

Chiara Oliver se ha recorrido el último año escenarios por toda España, pero también al otro lado del charco, y sigue impresionada con lo que ha conseguido. "Yo nunca me hubiese esperado después de un inicio en Menorca acabar haciendo tantas fechas. Es la primera vez que fui a otros países", ha compartido, ensalzando la experiencia externa en Latinoamérica, con sus dos conciertos en México.

En cuanto a su wrapped de artistas más escuchadas este año, Sabrina Carpenter "sigue siendo la tercera", en el top 2 está SZA y corona el ranking la cantante Lizzy McAlpine.

La historia de su jersey navideño

Chiara Oliver tiene un jersey navideño como merchandising, y ha contado cómo elaboró el diseño: "Tuvimos que decidir la frase que íbamos a poner en el jersey en verano, fue surrealista. Estábamos en una cena con los amigos de mis padre y las amigas inglesas de mi madre, y estábamos pensando en una frase divertida".

Buscaron "un juego de palabra", resultando en 'Jinggle Bells, Chiara Sleighs, Chiara all the way'. Y no descarta sacar un villancico para el año que viene.

Por último, la entrevista ha terminado con un divertido juego en el que Chiara Oliver ha tenido que decidir qué artistas la acompañarían en situaciones divertidas, pero también surrealistas.