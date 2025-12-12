Chiara Oliver estrena 'Puzzle', un nuevo single sobre el desencanto en las relaciones
Después de un éxito rotundo con su gira La libreta rosa tour, Chiara Oliver comienza una nueva era musical al son de su canción Puzzle, donde la tristeza inunda el fin del amor.
Chiara Oliver habla de su nueva era musical: "El disco va bastante en la línea de 'Puzzle'"
Después de La última página, Chiara Oliver vuelve a los ruedos de la música con el estreno de su single Puzzle, un tema con el que la artista construye una nueva era musical.
La exconcursante de Operación Triunfo 2023 cosecha grandes éxitos, y no solo en la industria musical: su papel de asesora de Pablo López en La Voz la ha posicionado en un primer plano, y ahora estrena un nuevo tema muy potente.
Puzzle es una canción melancólica de pop, con la que la artista sigue su estilo, pero ahonda más aún en la tristeza. En especial, lo hace relatando el desencanto de una relación amorosa.
El videoclip pone en imágenes este sentimiento cantado, en el que Chiara Oliver es la protagonista. Así, la artista forma parte de una pareja que intercala los momentos bonitos y los más tristes y solitarios.
Y si te has quedado con más ganas de Puzzle, tienes una cita con la primera semifinal de La Voz, en la que Chiara Oliver interpretará por primera vez su single en directo.
El adelanto de un nuevo proyecto
Puzzle es el primer single de un nuevo disco, proyecto en el que la artista ya está trabajando. De este próximo álbum ha adelantado algunos detalles en Cuerpos especiales: "el nuevo disco va bastante en la línea de Puzzle, va todo muy fuerte".
Tal y como le ha contado la artista a Lala Chus y Nacho García, el escenario perfecto para disfrutar de la música que está por llegar es "es el coche", el "sitio favorito en el mundo" de la menorquina.
Letra de 'Puzzle' de Chiara Oliver
Ya no sé por qué lo intento
Si cada noche acabamos así
Mi esperanza va desvaneciendo
Y, aun así, no sé cómo partir
Con dos platos fríos en la mesa
Se ha hecho tarde de tanto discutir
No me quedan fuerzas para defenderme
De tanto que te defendí
No me puedo ir, porque fui feliz
Hace mucho tiempo, hace mucho, oh
Si para ti esto es querer
No quiero que me quieras
Que alguien venga a por mí
Mejor que esto cualquiera
No te puedo entender
Y ya no sé siquiera
Sola no voy a poder
See upcoming pop shows
Get tickets for your favorite artists
You might also like
bucle
Chiara Oliver
Para Nadie Más
Laura Muñoz (ESP)
mi breve juventud
Judeline & Pa Salieu
Sáquenme de aquí, no puedo salir
Hace mucho tiempo, hace mucho
Que mis piezas no encajan en ti
¿Para qué seguir el puzzle?
Me siento minúscula cuando me señalas tanto
Soy como una brújula; pierdo el norte si te abrazo
Aunque te lo explique, sé que todo será en vano
¿Por qué nos engañamos, si se ve que no encajamos?
No me puedo ir, porque fui feliz
Hace mucho tiempo, hace mucho, oh
Si para ti esto es querer
No quiero que me quieras
Que alguien venga a por mí
Mejor que esto cualquiera
No te puedo entender
Y ya no sé siquiera
Sola no voy a poder
Sácame de aquí, no puedo salir
Hace mucho tiempo, hace mucho
Que mis piezas no encajan en ti
¿Para qué seguir el puzzle? Eh-eh
Oh, ooh-oh
Oh, ooh-oh
Oh, ooh-oh
Si para ti esto es querer
No quiero que me quieras
Que alguien venga a por mí
Mejor que esto cualquiera
No te puedo entender
Y ya no sé siquiera
Oh-oh