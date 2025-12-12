Chiara Oliver estrena 'Puzzle', un nuevo single sobre el desencanto en las relaciones

Después de La última página, Chiara Oliver vuelve a los ruedos de la música con el estreno de su single Puzzle, un tema con el que la artista construye una nueva era musical.

La exconcursante de Operación Triunfo 2023 cosecha grandes éxitos, y no solo en la industria musical: su papel de asesora de Pablo López en La Voz la ha posicionado en un primer plano, y ahora estrena un nuevo tema muy potente.

Puzzle es una canción melancólica de pop, con la que la artista sigue su estilo, pero ahonda más aún en la tristeza. En especial, lo hace relatando el desencanto de una relación amorosa.

El videoclip pone en imágenes este sentimiento cantado, en el que Chiara Oliver es la protagonista. Así, la artista forma parte de una pareja que intercala los momentos bonitos y los más tristes y solitarios.

Y si te has quedado con más ganas de Puzzle, tienes una cita con la primera semifinal de La Voz, en la que Chiara Oliver interpretará por primera vez su single en directo.

El adelanto de un nuevo proyecto

Puzzle es el primer single de un nuevo disco, proyecto en el que la artista ya está trabajando. De este próximo álbum ha adelantado algunos detalles en Cuerpos especiales: "el nuevo disco va bastante en la línea de Puzzle, va todo muy fuerte".

Tal y como le ha contado la artista a Lala Chus y Nacho García, el escenario perfecto para disfrutar de la música que está por llegar es "es el coche", el "sitio favorito en el mundo" de la menorquina.

Letra de 'Puzzle' de Chiara Oliver

Ya no sé por qué lo intento

Si cada noche acabamos así

Mi esperanza va desvaneciendo

Y, aun así, no sé cómo partir

Con dos platos fríos en la mesa

Se ha hecho tarde de tanto discutir

No me quedan fuerzas para defenderme

De tanto que te defendí

No me puedo ir, porque fui feliz

Hace mucho tiempo, hace mucho, oh

Si para ti esto es querer

No quiero que me quieras

Que alguien venga a por mí

Mejor que esto cualquiera

No te puedo entender

Y ya no sé siquiera

Sola no voy a poder

Sáquenme de aquí, no puedo salir

Hace mucho tiempo, hace mucho

Que mis piezas no encajan en ti

¿Para qué seguir el puzzle?

Me siento minúscula cuando me señalas tanto

Soy como una brújula; pierdo el norte si te abrazo

Aunque te lo explique, sé que todo será en vano

¿Por qué nos engañamos, si se ve que no encajamos?

No me puedo ir, porque fui feliz

Hace mucho tiempo, hace mucho, oh

Si para ti esto es querer

No quiero que me quieras

Que alguien venga a por mí

Mejor que esto cualquiera

No te puedo entender

Y ya no sé siquiera

Sola no voy a poder

Sácame de aquí, no puedo salir

Hace mucho tiempo, hace mucho

Que mis piezas no encajan en ti

¿Para qué seguir el puzzle? Eh-eh

Oh, ooh-oh

Oh, ooh-oh

Oh, ooh-oh

Si para ti esto es querer

No quiero que me quieras

Que alguien venga a por mí

Mejor que esto cualquiera

No te puedo entender

Y ya no sé siquiera

Oh-oh