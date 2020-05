Aitana y Reik, nos presentan 'Enemigos' este lunes en Europa Home Date

'Enemigos' es un tema fresco y cargado de ritmos latinos, que habla de una relación en la que ambos terminan "siendo enemigos", y lo hace con una sonoridad que lleva la marca ya inconfundible del pop pegadizo y bailable de Aitana, que recuerda a otros como 'Las Vegas' o incluso 'Teléfono', incluidos en Spoiler.

Además, en el vídeo de 'Enemigos', vemos a Aitana como una superheroína de anime, a la que Reik pide ayuda para liberar la música, atrapada bajo la magia de un gran enemigo, que podría ser la falta de inspiración creadora, la tristeza o el tedio. Pero ella, logra vencerlo en un combate que recuerda a las escenas de lucha de las series de animación niponas, con las que tan familiarizados estamos los fans del anime de inspiración Toriyama.

👉 Aitana, una superheroína que devuelve la música al mundo junto a Reik en 'Enemigos'

Y el lunes Aitana y Reik, estarán con nuestra compañera Cristina Merino par hablarnos de cómo ha sido la grabación de este tema, del curioso videoclip, anécdotas, curiosidades, ¡y mucho más! Podrás verlo aquí, en europapfm.com, ¡no faltes!

LETRA DE 'ENEMIGOS', DE AITANA Y REIK

Me prometí esa noche no volverte a ver

Porque sé que no me convienes

Es que tus mentiras nunca las llegué a creer

Pero es que no sé lo que tienes

______________

Estúpido pensar que yo me iba a creer

Todas tus promesas vacías

Las mentiras ya no valen para resolver

Todo lo que tú me escondías

______________

______________

Confundimos el amor con lo que tuvimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

Ese amor que tanto sentimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

No sé qué tienes tú

Que nunca me dejas aunque te alejas

Look what you make me do

Es inevitable ser vulnerable

______________

No sé qué tienes tú

Que nunca me dejas aunque te alejas

Look what you make me do

Es inevitable

______________

______________

______________

______________

