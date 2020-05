Aitana, una superheroína que devuelve la música al mundo junto a Reik en 'Enemigos'

'Enemigos' es un tema fresco y cargado de ritmos latinos, que habla de una relación en la que ambos terminan "siendo enemigos": "Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado", reza la canción. Una relación que "no me conviene", pero a la que en cierta forma se siente vinculación: "No sé qué tienes tú, que nunca me dejas aunque te alejas".

La sonoridad de tema, lleva la marca ya inconfundible del pop pegadizo y bailable de Aitana, que recuerda a otros como 'Las Vegas' o incluso 'Teléfono', incluidos en su álbum debut Spoiler.

En el vídeo, vemos a Aitana como una superheroína de anime, a la que Reik pide ayuda para librar la música, atrapada bajo la magia de un gran enemigo, que podría ser la falta de inspiración creadora, la tristeza o el tedio. Pero ella, logra vencerlo en un combate que recuerda a las escenas de lucha de las series de animación niponas, con las que tan familiarizados estamos los fans del anime de inspiración Toriyama.

"Enemigos es la historia de una relación entre personas como cualquiera hemos vivido, contextualizados en anime y un concepto de superhéroes, que completan la metáfora y significado del mensaje", define Universal Music Spain el mensaje de la canción.

'ENEMIGOS', LA GRAN SORPRESA

A través de un directo de Instagram, Aitana daba la gran sorpresa a sus más de 2 millones de seguidores, anunciando que lanzaba nueva canción. ¡Y vaya si lo ha hecho! Aitana conectó durante ese bombazso en directo con Jesús, uno de los miembros de Reik, para anunciar que la banda mexicana se une a la artista en este 'Enemigos'.

Se trata de una canción que Aitana compuso hace tiempo y que tenía guardada en un cajón: "Hace un año hice una canción con el productor Nabález, que se llama ‘Enemigos’. Yo sentía que le faltaba algo, saqué el disco y esa canción no, estaba está en el cajón, se la mandé a Reik porque me hacía muchísima ilusión y le dieron una vibra y un rollo increíble", explica la artista.

Por su parte, Jesús solo tuvo buenas palabras de parte del grupo para la catalana: "Te admiramos mucho, qué emoción tener esta canción, me acuerdo de escucharte cantar ‘Vas a quedarte’ y decir: ‘esa niña tiene algo especial'", le decía en el directo agradeciéndole la oportunidad de colaborar con ella en esta canción.

Para presentar esta colaboración, los artistas han lanzado una preciosa portada en la que aparecen convertidos en personajes de dibujos animados, obra de la ilustradora Laia López.

En cuanto al videoclip, tenían pensado rodarlo juntos, pero la crisis del coronavirus ha hecho que hayan tenido que optar por la animación,como hemos podido ver. Una apuesta arriesgada, que también barajan otras artistas como Lola Índigo, que ya lo anunció en EXCLUSIVA en la entrevista que le hizo Juanma Romero en Europa Home Date, donde además pedía ya el contacto de animadores que quisieran trabajar en el proyecto. ¿Se convertirá también Lola Indigo en una superheroína?

LETRA DE 'ENEMIGOS', DE AITANA Y REIK

Me prometí esa noche no volverte a ver

Porque sé que no me convienes

Es que tus mentiras nunca las llegué a creer

Pero es que no sé lo que tienes

______________

Estúpido pensar que yo me iba a creer

Todas tus promesas vacías

Las mentiras ya no valen para resolver

Todo lo que tú me escondías

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Confundimos el amor con lo que tuvimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

Ese amor que tanto sentimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

No sé qué tienes tú

Que nunca me dejas aunque te alejas

Look what you make me do

Es inevitable ser vulnerable

______________

No sé qué tienes tú

Que nunca me dejas aunque te alejas

Look what you make me do

Es inevitable

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Confundimos el amor con lo que tuvimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

Ese amor que tanto sentimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos perdimos

______________

Me prometí esa noche no volverte a ver

Porque sé que no me convienes

Es que tus mentiras nunca las llegué a creer

Pero es que no sé lo que

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Cuando ya te había olvidado

Tú llegaste en el pasado

Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas

De mi lado

______________

Confundimos el amor con lo que tuvimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Pero al final tú y yo nos per-

______________

Ese amor que tanto sentimos

Terminamos siendo enemigos

Quisiste prometer, yo te quise creer

Terminamos siendo enemigos