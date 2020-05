Aitana se estrena en Tik Tok con un zasca a Cepeda

Tik Tok se ha convertido en la estrella del entretenimiento durante el confinamiento. Aitana no ha podido resistirse y se ha creado un perfil en esta red social, donde se ha estrenado con un vídeo muy comentado.

La cantante ha compartido un vídeo en el que hace un lipsync, es decir, mueve los labios como si fuera ella la que habla. Sin embargo, el mensaje no ha pasado desapercibido, ya que trata de los ex y hay usuarios que han opinado que es una indirecta a Cepeda, con quién mantuvo una relación después de su paso por OT.

"Los chicos van por ahí diciendo: "Eh, mira, esa es mi ex". ¿Hemos tenido un hijo juntos? No. Sin bebé no hay prueba. No te conozco", interpreta Aitana, con una divertida expresión.

Asimismo, la intérprete de 'Teléfono' ha confesado que le ha costado mucho aprender a utilizar Tik Tok, pero si su su primer vídeo ha arrasado en la red, los siguientes también serán un éxito.