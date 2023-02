Vicco: "Quiero sacar nueva música, tengo mucho preparado y creo que os va a gustar"

Blanca Paloma se coronó como ganadora del Benidorm Fest, lo que la convirtió automáticamente en la representante de España en Eurovisión con el tema EAEA.

Vicco quedaba en tercera posición con su hit pop Nochentera, detrás de Agoney. Pero lo que también es incuestionable es que la artista catalana ha conseguido colocar su tema en los primeros puestos de lo más reproducido. Es contagiosa, divertida y un auténtica oda a las fiestas nocturnas. A quién no le va a gustar ponerse pivón y salir a bailar, a quién no le va a gustar...

"Yo estoy en una nube constante desde lo de Benidorm. Estoy flipando con lo que ha pasado después, cada día me sorprendo más de lo lejos que llega la canción y la gente que me sigue. Me parece muy fuerte todo", cuenta la artista.

Es la canción del momento, sin lugar a duda. Un tema fresco, alegre, festivo... "El objetivo era disfrutar en el estudio componiéndola y trabajándola. El proceso, este camino, el videoclip... Todo ha estado acompañado con una energía muy buena, de pasarlo bien, de disfrutrar... Y eso es lo que creo que transmite la canción y lo que le ha podido llegar al público", asegura.

La versión extraoficial de Nochentera y su idilio con Alejandro Sanz

Pero lo que no todo el mundo sabe es que Nochentera tiene dos versiones. La que todo el mundo escuchó en el Benidorm Fest es la oficial, sí, pero hay otra extraoficial.

La cantó junto a Eva Soriano en Cuerpos Especiales, una versión inédita solo apta para los adictos a quedarse en el sofá los viernes y sábados por la noche. Noche Casera es el himno de los que disfrutan del calorcito del hogar, de las palomitas de microondas, de los que prefieren ver una película antes que bailar alrededor de cientos de personas sudando.... Sí, estamos hablando de la personalidad de Eva Soriano.

"Me gusta más que la original", bromea la cantante, que lleva años currándoselo para hacerse un hueco en la industria musical del país. La suerte empezó a sonreírle cuando con solo 19 años Alejandro Sanz la apadrinó como telonera de sus conciertos.

"Esa historia es increíble, es lo priemro que me ocurre profesionalemnete hablando. Todo fue muy random. Yo estaba cantando en mi instituto, era la primera vez que cantaba en directo, y de repente una alumna se me acerca y me dice 'tia me has flipado, mi padre se dedica a la música, si quieres pásame cosas y le enseño lo que haces'. Le mandé el canal de Youtube que tenía en ese momento, con versiones, y le encantó. Me escribió que le había encantado y que se lo había pasado todo a un amigo suyo que se llamaba Alejandro. Al cabo de unos días me escribe y me dice 'el amigo era Alejandro Sanz'. Fue muy fuerte, locura, como una película americana", explica.

Como era de esperar, Vicco tiene un horizonte lleno de planes de futuro. Este verano estará en el Vive Festival de León, en el Brava Fest de Madrid en septiembre... "Y lo que quiero es ir sacando nueva música, eso es lo que me apetece, sacar todo lo que tengo preparado que es mucho y creo que os va a molar", adelanta.