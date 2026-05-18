El equipo de natación sincronizada de España llevará una canción de Rosalía a la Copa del Mundo

El equipo de natación sincronizada de España compitiendo en Singapur en 2025 | Getty Images

La Copa del Mundo de Natación Artística es uno de los eventos más importantes del sector y este año contará con la presencia de uno de los temas recientes más exitosos de Rosalía: Berghain.

La elección del tema fue realizada por Andrea Fuentes, seleccionadora del equipo, quien en 2025 eligió Abracadabra de Lady Gaga para la coreografía que ganó dos bronces en 2025, en el Europeo de natación artística de Funchal (Portugal) y en el Mundial de natación de Singapur.

Incluso la entrenadora hizo una publicación en su Instagram tras escuchar la canción: "Que nadie se atreva a hacerlo, porque lo va a hacer España".

Además, ha señalado que la coreografía tiene "mucha más dificultad" técnica y, si logran ejecutarlo, será "la más alta nunca hecha en la historia".

Entre los días 29 y 31 de mayo, los representantes de España realizarán su cuarta prueba en Pontevedra y ya están ensayando con este tema para ello.

Fans de Rosalía

De hecho, no es la primera vez que la selección utiliza una canción de Rosalía, sino que la nadadora Iris Tió ya utilizó su versión de Me quedo contigo y utilizará próximamente Mio Cristo piange diamanti.

Como declararon en una entrevista a La Vanguardia, tanto la entrenadora como algunas de las nadadoras son fans de Rosalía, pues han asistido a un concierto de su gira.