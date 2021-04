La escena de 'Euphoria' que ha inspirado 'Solaris', la nueva canción de Leiva

Un día antes de lanzar Solaris, Leiva anunciaba este nuevo tema compartiendo 30 segundos en el que se le escuchaba cantar a capella "Invencible como Jules en Euphoria / Entre tanta multitud, me siento un poco igual", mientras su voz se multiplicaba en varias capas más graves y agudas.

Un adelanto con el que pudimos comprobar que se trataba de un sonido muy distinto a lo que nos tiene acostumbrados y que ha explicado con el lanzamiento oficial de la canción: "Hoy por mi cumpleaños os comparto Solaris. La escribí hace unas semanas, mientras veía la serie Euphoria. Una hipnótica secuencia me dio el hilo del que tirar. Jules recién llegada al barrio, cuchillo en mano, grita a Nate: “You wanna fucking hurt me? You have no fucking idea! I’m fucking invincible!" (¿Quieres hacerme daño? ¡No tienes ni puta idea! ¡Soy jodidamente invencible!).

Esta canción nada tiene que ver con el disco nuevo que ha estado grabando estos meses entre CDMX y Madrid. Tampoco con el proyecto que he grabado en Chicago. De todo eso pronto os informaremos. Mientras, ojalá Solaris os acompañe"

El artista ha publicado Solaris acompañado de un videoclip dirigido por Claudia Barral, que muestra diferentes personas en situaciones cotidianas. Aunque aparentemente las diferentes escenas no tienen conexión entre sí, todas están marcadas por un aire nostálgico y solitario.

La escena de 'Euphoria' que ha inspirado a Leiva

La escena de Euphoria de la que habla Leiva es, cuando en una fiesta, Nate (Jacob Elordi) se encuentra a su novia Maddy (Alexa Demie) siéndole infiel de forma vengativa. En ese momento lleno de ira quiere echar a todo el mundo de la fiesta y encuentra a Jules (Hunter Schafer), una chica que acaba de mudarse al barrio.

En un acto de odio injustificado la emprende contra ella, intimidándola y humillándola ante los demás preguntando si alguien la conoce. En ese momento de la historia, Nate desconoce que Jules es una chica transexual, pero cuando se le acerca y le dice amenazante "Sé lo que eres", ella cree que está a punto de ser víctima de un ataque transfóbico.

Por este motivo, Jules coge el cuchillo para defenderse y le empieza a gritar: "¿Quieres hacerme daño? No tienes ni puta idea. ¡Soy jodidamente invencible!", que es la frase que ha rescatado Leiva para presentar Solaris.

¿Qué significa 'Solaris'?

Horas antes del lanzamiento de Solaris, Leiva ha acudido a La Resistencia donde le ha explicado a David Broncano el significado de la palabra que da título a la canción.

"Parece un poco marca de botella de agua", ha bromeado Leiva cuando le han preguntado por el origen de. "¿Pero hay una novela de ciencia ficción, ¿no?", le ha insistido Broncano, haciendo referencia al libro de

"Hay una peli rusa que se llama así que me gusta mucho", ha continuado explicando Leiva, refiriéndose a la adaptación cinematográfica de la novela que se hizo en 1972. "Y luego los argentinos lo dicen mucho como cuando nosotros decimos 'alguien está un poco solateras', ellos dicen solaris", ha añadido explicando que se trata de una expresión coloquial para definir una situación en la que estamos solos.