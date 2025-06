"Escribí esta canción con el corazón jodidamente roto": Alberto de Miss Caffeína anuncia 'Argumento de Mierda'

Miss Caffeina ha empezado nueva era y está a punto de lanzar su segundo single. Cuando se cumplen dos meses de la salida de Debería estar brillando, la banda madrileña lanza su canción más triste.

Argumento de mierda es una canción sobre una ruptura, la de Alberto Jiménez y su expareja con la que mantuvo 15 años de relación.

"Escribí esta canción con el corazón jodidamente roto solo unos días después de que acabase la relación más importante que he tenido. Una de más de 15 años. Una casa, un tipo de familia. Un intento desesperado por hacerla funcionar", apunta el vocalista en la sentida publicación hecha en Instagram para compartir un adelanto del tema.

"Me sentí fracasado, triste, enfadado... y esta vez no esperé a verlo con la perspectiva del tiempo para escribir sobre ello. Tuve la necesidad de hacerlo mientras estaba pasando, en mitad del duelo más absoluto. Por eso no quise perderme en metáforas y dobles sentidos, sino contarlo de una manera sencilla y directa", añade sobre el tema que lanzará el viernes 26 de junio. "A veces da pudor contar estas cosas en canciones, pero es cuando se siente más real, y sabemos que la gente lo percibe así. Ya nos ha pasado más veces.

Esperamos que esta canción os acompañe si lo necesitáis", termina

La letra de 'Argumento de Mierda', de Miss Caffeina

Dime, cómo iba a quedarme si no vas a escucharme

Y decir: 'Tranquilo, todo irá mejor'

Si supone un esfuerzo mirarme por dentro, mi amor

El camino de vuelta es mejor cuando nadie muere en el intento