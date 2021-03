Lo que parecía una nueva locura empresarial de Arnau Griso es en realidad su nuevo single. El dúo catalán estrena Don Micilio, una canción que sirven caliente directamente en casa.

"Es un homenaje surrealista a la comida, el vicio y la explotación laboral", aseguran Arnau Blanch y Eric Griso, los autores de esta canción que pareció en su nacimiento un servicio de comida a domicilio, con web propia y una teleoperadora de los más surrealista al otro lado del teléfono, y que en realidad estimula el oído en lugar del gusto. Lo que sirve Arnau Griso son Sueños Gratinados.

Pegadiza, enérgica y muy animada, Don Micilio está producida por Tato Latorre y cuenta con una letra ingeniosa que sirve como oda para esos vagos para los que la cocina es un territorio hostil.

El videoclip vuelve a contar con la dirección de Arnau Blanch y está autoproducido por Arnau Griso. Hay que verlo con detenimiento y tantas veces como haga falta, está lleno de referencias. Una auténtica fantasía.

Pero Don Micilio no es sólo una oda a los vagos, es también una crítica a las ínfimas condiciones laborales de los repartidores a domicilio. "Los clientes me la lían, el trabajo es un delirio y pasan cosas surrealistas (...) La avaricia rompe el taco, sin propinas no hay salario", cantan.

Portada de 'Don Micilio', la nueva canción de Arnau Griso / ARNAU GRISO

La nueva canción de Arnau Griso viene acompañada de una web propia para la que han elaborado un menú no apto para hipertensos ni personas con el azúcar alto.

"Como expertos en el arte del empacho, hemos desarrollado una carta para que te hagas daño: Pizzas que te disparan el colesterol, hamburguesas que te dislocan la mandíbula, batidos que te llaman papi y una carta de postres que te va a dejar pidiendo insulina", aseguran. "Vas a necesitar tres horas para recuperarte, garantizadas".

¡Y no sólo eso! Acabarás volviendo a reclamar sus servicios y dándole al play en bucle.

