Escucha 'Drowning Shadows', la canción más triste de Sam Smith

El 6 de noviembre se publica la reedición de su debut In The Lonely Hour de Sam Smith . Drowning Shadows es una de las canciones inéditas que se incluirán en este nuevo lanzamiento que el propio cantante ha definido como "la canción más triste que he escrito jamás".

INCLUIDA EN LA REEDICIÓN DE 'IN THE LONELY HOUR'

Poco después de estrenar The Writing's On The Wall, su canción para la nueva película de James Bond 'Spectre'; Sam Smith nos presenta otro tema nuevo.

Se trata de Drowning Shadows, la canción inédita que podremos encontrar en la reedición de su debut In The Lonely Hour junto a un par de versiones de otros artistas. El británico ha explicado en el programa de radio Beats 1 de Zane Lowe que es la canción más triste que ha escrito jamás y que probablemente sea la menos propicia para la radio.

Durante la entrevista también explica que la compuso antes de su gran éxito Stay With Me y que no la incluyó en su álbum porque no sabía qué hacer con la producción y los arreglos. Finalmente nos la presenta acompañado de cuerdas y piano en esta reedición que saldrá a la venta el próximo 6 de noviembre.