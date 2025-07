Los Caños anticipan "nuevo repertorio y una canción inédita próximamente"

El grupo gaditano Los Caños marcó una época a principios de siglo y su vuelta a los escenarios ha supuesto todo un homenaje a la nostalgia entre sus fans. "Era el momento adecuado porque hace 20 años que Los Caños bajamos el telón y 25 del comienzo de proyecto", han indicado Kiko y Juande acerca de su regreso ante una emocionada Lalachus, que tiene al grupo entre sus ídolos adolescentes.

"Llevábamos muchos años queriéndolo hacer y no encontrábamos el momento. Era necesario no solo por nosotros, sino por el público", han explicado, recordado que "nosotros desaparecimos pero nuestra música siguió ahí porque no muere. Irte sin decir adiós no fue lo correcto y esta vuelta ha sido por el público", con quienes están "viviendo momentos muy especiales".

Además, Los Caños acaba de publicar Niña piensa en ti 2.0, la nueva versión de uno de sus grandes éxitos en la que colaboran con Antonio José, ganador del talent show de Antena 3 La Voz. "Es la versión más pureta", ha bromeado Kiko, que ha desvelado que "grabar esta misma versión me costó la vida cantarla porque con los años tu manera de cambiar cambia". Sin embargo, han conseguido "mantener la frescura" y han elogiado la entrega de su nuevo compañero en el hit, asegurando que Antonio José ha estado "encantado y súper entregado en el estudio".

Por otro lado, han explicado que están "preparando repertorio nuevo y posiblemente haya canción inédita de Los Caños próximamente", entusiasmando a fans como Lalachus en pleno directo.

Canciones que podrán escucharse en su gira 20 años pensando en ti, a la que han llegado en diferente estado de forma escénica porque, como ha explicado Juande, él estaba "peor porque Kiko estaba muy rodado, pero yo prácticamente tenía la guitarra en el trastero". "Llevaba sin sacarla desde 2012 porque he estado componiendo", ha recordado.

Una gira con decenas de paradas por todos los lugares de España y con un final "muy especial" en marzo de 2026 en el Movistar Arena, para la que han contado con Víctor Elías como teclista. "Es un fenómeno", han asegurado, "aparte de una gran persona y un gran músico, escucha lo que el artista quiere y nos encerramos en Chiclana con él y fue todo muy fluido".

Como no podía ser de otra forma, Los Caños han deleitado a los oyentes en El rincón de cantar al ritmo de Tu no sabes, "el primer single del tercer discos de Los Caños y nos lo produjo David Summers", e incluso han cantado un dueto con Lalachus en Dulce niña, donde la presentadora ha mostrado sus habilidades vocales.