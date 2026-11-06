La espectacular actuación de Ashe con su hit 'Stop The Wedding!' en Jimmy Fallon

Stop The Wedding! de Ashe no para de crecer en éxito. El tema es de lo más viral en redes sociales y de los más escuchados del momento. Y ha posicionado así a la artista en lo más alto.

La canción habla de arrepentimiento, intuición, relaciones tóxicas y de aprender a escucharse a una misma, y nació por la experiencia personal de su primer matrimonio.

Stop The Wedding! alerta de esos signos que demuestran que hay que frenar una situación a tiempo, sin miedo a pararlo. Y, como tal, el tema coge gran intensidad también a nivel musical.

En plena cresta de la ola, Ashe ha visitado The Tonight Show de Jimmy Fallon y ha interpretado con mucha elegancia este hit. Acompañada de guitarristas, coros y un cuarteto de cuerda, la artista ha interpretado con la diversión por bandera su gran éxito.

Enfundada en un elegante vestido rojo, Ashe ha puesto gestos y voz en directo a una canción que ya es un himno para mucha gente. Y, por supuesto, la actuación no ha tardado en hacerse viral.