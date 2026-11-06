Setlist del concierto de Duran Duran en Madrid: todas las canciones que sonarán en el Movistar Arena

¡Duran Duran aterriza en España!

La legendaria banda británica ofrecerá su único concierto en España este 2026 dentro de su gira Free To Love Tour, con Europa FM como radio oficial. Y lo hará este viernes 6 de noviembre desde el Movistar Arena de Madrid, en un show de lo más esperado por los fans.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Duran Duran es uno de los grandes referentes del movimiento New Romantic de los años ochenta y en este único espectáculo en nuestro país podremos disfrutar de éxitos como Hungry Like the Wolf, Rio y Ordinary World.

Todas las canciones de Duran Duran en Madrid

A falta de conocer oficialmente el setlist de Duran Duran en Madrid, estas fueron las canciones que el grupo cantó en su último concierto en Lisboa con su actual gira: