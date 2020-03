Una espectacular y camaleónica Gwen Stefani estrena nuevo vídeo 'Misery'

Gwen Stefani acaba de estrenar su nuevo vídeo, Misery , un tema inspirado en su ruptura con el padre de sus hijos y la felicidad que le proporciona su nuevo romance con el 'coach' de The Voice . El listado de modelitos y looks que muestra es de lo más variopinto.

Gavin Rossdale, marido de Gwen Stefani durante 13 años y padre de sus tres hijos, y Blake Shelton, 'coach' de The Voice y nuevo amor de la artista, son los inspiradores de Misery, una producción de lo más variopinta. En Misery podemos ver a una Gwen Stefani luciendo todo tipo de estilismos y vestuarios a cual más espectacular y extravagante: rubia, morena, con flequillo, postizos, tocado de flores, vestidos largos, trajes de alta costura, corsé, cual amazona junto a su caballo... Sophie Muller ha sido la encargada de dirigir el vídeo de Misery, donde la cantante de 46 años aparece junto a tres espectaculares bailarines que la acompañan a lo largo del video.

"No tengo secretos; no tengo nada que ocultar. No he hecho nada malo. Estoy feliz de poder contar mi historia. Este es el único álbum que he escrito, que en su mayoría es alegre; los anteriores eran más de desamor. Y hay algo de eso aquí – el álbum lo necesitaba para poder hacer que el resto se sienta tan bien como se siente", dijo la vocalista de No Doubt en una entrevista con EW. Misery es el sucesor de Make me like you, el segundo sencillo de su último disco What The Truth Feels Like que Gwen Stefani decidió estrenar la misma noche de los Grammy, convirtiéndose en la primera artista en grabar un videoclip durante un programa de televisión.

LISTADO DE CANCIONES DE 'WHAT THE TRUTH FEELS LIKE'

Misery

You’re My Favorite

Where Would I Be?

Make Me Like You

Truth

Used to Love You

Send Me a Picture

Red Flag

Asking 4 It

Naughty

Me With Out You

Rare