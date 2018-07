'Make me like you', el primer single del nuevo disco de Gwen Stefani

La artista estadounidense Gwen Stefani ha anunciado su primer disco en toda una década, que se titulará This Is What The Truth Feels Like y llegará a las tiendas a finales de este 2016, diez años después de aquel The sweet escape de 2006.

Las canciones del nuevo disco de Gwen Stefani son Misery, You're My Favorite, Where Would I Be?, Make Me Like U, Truth, Used to Love You, Send Me a Picture, Red Flag, Asking 4 It, Naughty, Me With Out You y Rare.