El espectacular cambio de imagen de Zayn Malik, de One Direction

Zayn Malik, de One Direction // GTRESONLINE

¿Pensando en cambiar radicalmente de look? Si se trata de probar estilos nuevos, en muchos casos arriesgados, las estrellas no temen transformar su imagen no solo para robarse toda la atención, sino también para inspirarnos con fabulosas ideas.

Para esta temporada veraniega, el rosa se presenta como uno de los colores más trendy incluso en el cabello. A pesar de ser una tonalidad que no se recomienda aplicar sobre todos los tonos, han sido mucho los famosos y las famosas que se han atrevido a lucir este divertido, juvenil y transgresor tinte en sus melenas.

En esta ocasión, se sube al carro el cantante y compositor británico de 29 años Zayn Malik, internacionalmente conocido por haber sido miembro de la famosa boy band One Direction.

El posible motivo de su cambio de look

El cantante británico ha cautivado a todos sus seguidores después de compartir una inesperada selfie en Instagram mostrando su nuevo peinado. En la imagen, se puede apreciar que el artista ha abandonado su color natural y ha optado por un tono rosa claro para este verano.

Así, Zayn ha posado con una camisa blanca, enseñando su extensa colección de tatuajes y luciendo una cadena de plata de una colaboración entre Gucci y Adidas.

Como era de esperar, lejos de quedarse en silencio, sus fans han enloquecido escribiendo todo tipo de comentarios, donde mostraban su admiración ante el nuevo cambio de look que ha protagonizado el cantante:

"El amor del pelo rosa", "El chico más lindo de la tierra", "Eres el hombre más guapo de todos los tiempos", ha escrito su séquito de seguidoras.

No obstante, muchos otros han relacionado este radical cambio de imagen con su ruptura con Gigi Hadid, modelo estadounidense de 27 años.

Zayn Malik y Gigi Hadid en 2016 // Getty

Se terminó el amor

Después de seis años de relación y una hija en común, en octubre de 2021, Zayn Malik y Gigi Hadid pusieron fin a su noviazgo tras protagonizar un fuerte enfrentamiento en el que estuvo implicada Yolanda Hadid, madre de la modelo.

Según fuentes cercanas a la familia, el cantante habría discutido con su suegra, que le acusó de haberla agredido. En consecuencia, fue su propia expareja, Gigi, quien inició una batalla legal tras esta supuesta agresión a su madre.

Finalmente, Zayn Malik quedó en libertad condicional.

Después de esta polémica, el intérprete de Night Changes decidió tomarse un respiro de las redes sociales con el objetivo de limpiar su imagen y mantenerse al margen de la opinión pública.

Ahora, de forma completamente inesperada, el artista ha mostrado en redes sociales su nuevo look, en una imagen en la que parece feliz y mucho más seguro de sí mismo.

Pero, si bien al sufrir una ruptura amorosa es habitual cambiar radicalmente de look, podemos afirmar que Zayn Malik es prácticamente más cambiante con su imagen que el tiempo

Por ello, a pesar de las sospechas de sus fans, es posible que el cantante únicamente desease un cambio de aires... ¡y de pelo! al igual que ya ha hecho en otras muchas ocasiones.

Por este motivo, te mostramos ocho cambios de look de Zayn Malik que nos enamoraron.

Baby Zayn

Neta

Intelectual

Look urbano

James Dean Style

Vogue

¡Buenos días!

Con melena