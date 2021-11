Gigi Hadid inicia una batalla legal contra Zayn Malik tras la supuesta agresión a su madre

Después de seis años y una hija en común, Gigi Hadid y Zayn Malik ponían fin a su relación hace una semana, después de protagonizar un fuerte enfrentamiento con la madre de la modelo, Yolanda Hadid. Informaciones cercanas señalan que el cantante habría discutido con su suegra, a la que habría acabado agrediendo.

La madre de Gigi, de 57 años, asegura que el artista la empujó contra un armario tras una discusión por la privacidad de Khai, la hija de la pareja, de un año de edad.

El artista aceptaba entonces los cargos impuestos, pero su equipo de abogados a respondido con el "nolo contendere", un ordenamiento jurídico por el que acepta las consecuencias sin declararse culpable. De hecho, en las redes sociales, Malik ha negado los hechos, asegurando que solo busca lo mejor para su hija.

Gigi Hadid comienza la batalla legal contra Zayn Malik

Tras este suceso, la modelo habría comenzado una batalla judicial contra el artista británico para regular la custodia de la única hija en común entre ambos, Khai. Fuentes cercanas a la pareja señalan que la modelo habría comenzado a reunirse con su equipo de abogados para dejar zanjado este problema lo más rápido posible.

Sin embargo, pese al fuerte altercado que vivieron Zayn y la madre de Gigi, la modelo ha dejado claro que Malik "siempre tendrá que formar parte de su vida, ya que su hija necesita a su papá".

Zayn Malik y Gigi Hadid // GTRES

Bella Hadid, muy disgustada con la actitud de Zayn Malik

Por su parte, la hermana de Gigi, la modelo Bella Hadid también se ha posicionado en el enfrentamiento entre el cantante y la modelo. Según fuentes cercanas a la familia, la influencer está muy disgustada con la actitud que el cantante ha tenido con su madre y con su hermana, rompiendo su relación con él y dejándole de seguir en sus redes sociales.

"Bella también ha tenido una gran ruptura con él, al igual que su hermano Anwar Hadid. Odian lo que le ha hecho a su hermana", informaba su entorno.

Airean sus problemas con la marihuana

Con la polémica todavía coleando en las redes sociales, una fuente que trabajó con el artista durante su época en One Direction, afirma a The Post que Malik fuma marihuana hasta el punto en el que se vuelve "agresivo" y "paranoico". Unas acusaciones que no favorecen nada al cantante a la hora de asumir la 'copaternidad' de su hija a nivel legal.

Este comportamiento sería de sobra conocido por su entorno, e incluso sus seguidores han comprobado que su consumo de marihuana es real. En una entrevista con One Direction en 2014, el artista aseguraba que fumar le ayudaba en el "proceso creativo". De hecho, este mismo mes de enero el cantante fue visto fumando marihuana durante una transmisión en directo en Instagram a las seis de la madrugada. En ese momento, sus seguidores no pudieron evitar preguntarse si Khai, su hija, estaba en casa en ese momento.

Esta misma fuente asegura que este consumo de Malik era tan habitual que el propio Harry Styles quiso evitar compartir autobús y jet privado con él durante la gira. "Zayn no estaba feliz en la banda, no era para él. No le gustó todo el asunto de estar de gira constantemente y que le dieran un horario", aseguró. "Era tan difícil que no aparecía para cosas, como sesiones de fotos o incluso conciertos. Se bloqueaba en la casa, fumaba un montón de marihuana, y eso lo hacía realmente poco confiable", explicó la fuente.