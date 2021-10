Zayn Malik, en libertad condicional tras la supuesta agresión a la madre de Gigi Hadid: estas son las condiciones

Este pasado viernes, el portal TMZ filtraba la noticia de la acalorada disputa que habían mantenido Zayn Malik y Yolanda Hadid, madre de la modelo Gigi Hadid, pareja y madre de la hija del cantante. Según afirmaba la celebrity holandesa, durante esta fuerte pelea, el intérprete de Pillowtalk habría terminado empujándola contra un armario.

Aunque el cantante ha negado que se produjera esta agresión que menciona la madre de su pareja, asegurando que no había habido contacto físico, Zayn Malik ha aceptado los cargos impuestos por los juzgados. El artista británico ha sido acusado de cuatro delitos de acoso y ha respondido con un "nolo contendere", un ordenamiento jurídico por el que acepta las consecuencias sin declararse culpable.

¿Qué ocurrió durante la disputa?

Los fans de la pareja acusan a Yolanda, de 57 años, de filtrar fotos de la menor en anteriores ocasiones y, aunque esta información no ha sido contrastada, los seguidores tienen claro que este sería el motivo central de la discusión.

Según apuntan los testigos, Zayn estaba en la casa que comparte junto a la modelo en Pensilvania cuando se metió en una discusión, supuestamente llamando a Yolanda Hadid una "puta holandesa de mierda" y diciéndole que "se mantuviera alejada" de su hija Khai, a la que calificó como "el puto esperma que salió de mi puta polla". Luego presuntamente "la empujó contra un armario causándole angustia mental y dolor físico".

Además, los informes también desvelan que le gritó a Gigi que "tuviese un par de pelotas y defendiera a su pareja de su maldita madre en mi casa". Durante la pelea también había un guardia de seguridad allí, y parece ser que el cantante gritó "saquen la mierda de este maldito policía de la casa" y después trató de luchar contra el guardia.

Zayn lo desmiente

Poco tiempo tardó Malik en desmentir las acusaciones, señalando que su único propósito es proteger a su hija. "Como todos sabéis, soy una persona privada y estoy muy centrado en crear un entorno seguro e íntimo para que mi hija pueda crecer en él. Un lugar donde los asuntos familiares privados no se lancen al escenario del mundo para que todo el que quiera pueda hurgar y opinar. En un esfuerzo para proteger ese espacio para ella estuve de acuerdo en no impugnar las informaciones sobre una disputa que mantuve con un miembro de la familia de mi pareja que irrumpió en nuestra casa mientras ella no estaba hace varias semanas", escribía en su cuenta de Twitter.

"Esto era y debería ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por volver a un ambiente familiar pacífico que me permita ser copadre de mi hija de la manera en que ella se merece, esto ha sido 'filtrado' a la prensa", apuntaba.

Además, el músico se ha puesto en contacto con el medio que publicó la información para negar "rotundamente haber golpeado a Yolanda Hadid". Dolido por la situación, el joven pide a la que hasta ahora era su suegra que cese en sus ataques personales. "Y, por el bien de mi hija, me niego a dar más detalles y espero que Yolanda reconsidere sus falsas acusaciones y avance hacia la curación de estos problemas familiares en privado", señaló.

La pareja rompe su relación

Todo este revuelo ha generado multitud de comentarios sobre la pareja, que según varias fuentes podría dar por terminada su relación tras este incidente. Hace solo un año daban la bienvenida a su primera hija en común, Khai, después de varios años de relación intermitente. Empezaron a salir en 2015 y en 2020 dieron la bienvenida a su primera hija, Khai Hadid Malik.

Una de las pruebas de la ruptura estaría en las propias declaraciones del ex de One Direction, que asegura en su comunicado que esta filtración no favorece la "copaternidad" de su hija, sugiriendo que es posible que su relación con Gigi no pase por un buen momento.

Zayn Malik, en libertad condicional: esto es lo que deberá hacer

Zayn asumió todos los cargos de acoso y fue multado, pero con condiciones: está en libertad condicional de 90 días por cada cargo (se le ha acusado de cuatro en total, un total de 360 ​​días.

Además, tendrá que asistir a un curso de control de la ira y un programa de violencia doméstica. Tampoco podrá ponerse en contacto con Yolanda Hadid ni con el guarda de seguridad que estaba en casa. Si todas las condiciones se cumplen durante los primeros seis meses, el juez puede poner fin al régimen de semilibertad.