Zayn Malik sorprende a sus fans cantando una canción de One Direction en Instagram

El cantante Zayn Malik ha subido a redes un vídeo que sus fans no hubiesen imaginado ni en sus mejores sueños. Se trata de un vídeo cantando un pequeño fragmento de una canción de One Direction, banda de la que formó parte y gracias a ella alcanzó la fama como cantante al salir del talent show Factor X.

El artista ha publicado el vídeo en su Instagram y es breve pero intenso: ocho segundos en los que no solo muestra su impresionante rango vocal haciendo unos agudos que ni en Dust Till Down, sino que la canción en cuestión es You & I, tema de su antiguo grupo One Direction.

Zayn ha necesitado poco más que su voz y un tema de la boyband para volver locas a todas las directioners que han bombardeado el vídeo a interacciones, con más de siete millones de reproducciones y más de 150.000 comentarios.

Además han acudido a otras redes sociales como Twitter para comentar tanto el vídeo, como su voz, pero sobre todo el hecho de que esté cantando una canción de One Direction después de todo lo sucedido. Es algo que sus fans jamás hubiesen esperado y han quedado atónitos con esta grata sorpresa.