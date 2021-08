Esto es lo que hacía Bob Dylan en las seis semanas de 1965 señaladas en la demanda por abuso sexual

El biógrafo de Bob Dylan dice que las acusaciones de acoso sexual no son posibles por fechas // Getty Images

"NO ES POSIBLE": DICE SU BIÓGRAFA

Seis semanas entre abril y mayo de 1965. Esas son las fechas que apunta J.C. en su denuncia por abuso sexual interpuesta contra Bob Dylan el pasado viernes 13 de agosto en la Corte Suprema de Manhattan.

La denunciante, que entonces tenía 12 años, asegura que el cantante, de 24 en aquel momento, le suministró drogas y alcohol antes de abusar sexualmente de ella en el Hotel Chelsea de Nueva York.

"No es posible", dice la biógrafa Clinton Heylin, autora del libro The Double Life of Bob Dylan: A Restless, Hungry Feeling, 1941-1966, en una entrevista en la edición estadounidense del HuffPost.

Basa su afirmación en la agenda de Dylan de 1965. "Dylan estuvo de gira por Inglaterra en esa época, y estuvo en Los Ángeles durante dos de esas semanas, más uno o dos días en Woodstock".

Las fechas de Bob Dylan en 1965

"La gira duró 10 días, pero Bob voló a Londres el 26 de abril y regresó a Nueva York el 3 de junio", asegura Heylin, quien matiza que "si Dylan estuvo en Nueva York a mediados de abril, no fue por más de uno o dos días". Según cuenta, "Woodstock [un pueblo ubicado en el condado de Ulster en el estado estadounidense de Nueva York] era donde pasaba la mayor parte del tiempo cuando no estaba de gira".

"Si Dylan estuvo en Nueva York a mediados de abril, no fue por más de uno o dos días"

A esto hay que añadir que Heylin asegura que Dylan no dormía en el Hotel Chelsea, sino que "se quedaba en el apartamento de su gerente en Gramercy". Este es un barrio de Manhattan. Al Hotel Chelsea se mudó en otoño de ese año.

Suma otro dato a su defensa. En ese momento se estaba grabando el documental Dylan: Don’t Look Back, dirigido por DA Pennebaker. Un equipo seguía a Dylan día y noche y para Heylin es difícil que el cantante pudiera cometer abusos sexuales en esas circunstancias.

Qué dice la demanda

En la demanda interpuesta contra Dylan, la mujer de 68 años asegura que el cantante abusó sexualmente de ella durante seis semanas cuando tenía sólo 12 años.

J.C. asegura que Dylan la drogó y llegó a amenazarla con violencia física. La denunciante afirma que desde que se produjeron los abusos, hace 56 años, ha sufrido depresión, ansiedad y humillación, motivo por el que ha demandado a Dylan por agresión, infligir angustia emocional y detención ilegal y por el que pide una indemnización por daños y perjuicios.

El cantante no se ha pronunciado al respecto, pero uno de sus representantes ha negado las acusaciones, calificándolas de "falsas" y diciendo que serán "defendidas enérgicamente".