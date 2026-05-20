Crecen los rumores de Quevedo como posible invitado en los conciertos de Bad Bunny en España

Crecen los rumores de Quevedo como invitado en los conciertos de Bad Bunny en España | GETTY

Bad Bunny está dando mucho de qué hablar incluso antes de aterrizar en España con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Y es que las expectativas por los conciertos del puertorriqueño en nuestro país no paran de crecer.

Además de das 12 shows entre Barcelona y Madrid, los fans esperan más guiños a España, nada menos que con invitados especiales en sus conciertos. El nombre que resuena con más fuerza es el de Rosalía, pues ambos tienen la colaboraciónLa Noche de Anoche, y coincide con que la catalana está en un descanso del LUX TOUR este mes, por lo que podría cumplir los sueño de los espectadores con este featuring en directo.

Sin embargo, otro potente nombre que resuena como posible invitado de Bad Bunny en alguna de sus 12 citas con España es el de Quevedo. Aunque el canario y el puertorriqueño no tienen ninguna colaboración estrenada, desde hace años se rumorea y se desea que estos artistas, iconos de la misma escena musical, unan fuerzas en una canción.

De hecho, el intérprete de La playa del inglés lleva varios años expresando su voluntad de colaborar con Bad Bunny. Y qué mejor manera de cumplir este sueño que sobre el escenario en España.

Aunque no hay fuentes oficiales ni pruebas que confirmen que Quevedo será uno de los invitados de Bad Bunny, cuentas de fans del puertorriqueño como @AccessBadBunny en X tantean esta posibilidad.

Otros posibles invitados de Bad Bunny en España

Oficialmente, Bad Bunny solo ha colaborado con una artista española, que es Rosalía, pero eso no impide que el artista suba al escenario en sus conciertos en España a otros cantantes.

Si bien el puertorriqueño podría dar la sorpresa al invitar a artistas de otros países en sus shows en nuestro país, también podría sorprender con cantantes españoles con los que no ha colaborado, pero con los que tiene cierto vínculo.

Además de los ojos puestos en Quevedo, cabe recordar la canción tan viral hecha con Inteligencia Artificial en la voz de Bad Gyal y Bad Bunny, de la que los propios artistas afectados se pronunciaron. Quizás esta unión ficticia podría haber acercado al puertorriqueño con la diva del dance pop.

Por supuesto, Bad Bunny también podría contar sobre el escenario con Alejandro Sanz, pues en los últimos años ambos han coincidido en importantes entregas de premios, como los Latin Grammy y los Grammy. De hecho, el autor de ¿Y si fuera ella?contó a Europa FM cómo conoció al puertorriqueño.

De momento cualquier invitado sobre el escenario en los conciertos del puertorriqueño en España son tan solo rumores, pero los fans están deseando tener la suerte de ser los espectadores de un momento único en alguna de las 12 fechas del artista en nuestro país.