Estos son los ocho talentos que pasan a la Semifinal de La Voz 2023 y así quedan los equipos de los coaches.

Los Directos de La Voz siempre son especiales porque son el pistoletazo de salida de la fase final del programa, una etapa protagonizada por la emoción y la tensión a partes iguales.

La noche de este viernes 24 de noviembre, medio equipo de los talents de esta edición ha tenido que decir adiós al plató, después de que sus coaches y el público atravesaran duros momentos para decidir con quién quedarse. Solo ocho candidatos han podido pasar a la ansiada noche de la Semifinal.

Con una invitada más que conocida como Míriam Rodríguez y temazos como This is me, La Llorona, Vuelves o Y vuelo, los concursantes han dado todo de ellos para superar los nervios de la noche y darlo todo en el escenario. Así se han quedado los equipos de Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú.

Equipo de Luis Fonsi

, ganadora elegida por el público. Phindile Felicia, que después de mucha indecisión, ha logrado convencer a Fonsi.

Equipo de Antonio Orozco

, ganadora del Pase directo de Orozco. Miguel Carrasco, convertido en semifinalista gracias al público.

Equipo de Pablo López

, que ha logrado el pase directo de su . Pablo Verdeguer, elegido por los espectadores.

Equipo de Malú

, la ha pasado el peor rato de la noche al tener que decidirse, pero finalmente lo ha hecho por Dária. Larisa Rodríguez, que ha convencido al público con su voz.

Ahora solo queda esperar a la Semifinal de La Voz 2023, una de las noches más importantes del programa, el próximo 1 de dicembre. ¿Quién saldrá ganador de esta edición?