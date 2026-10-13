Los famosos que han caminado con Shakira durante sus 13 conciertos en Madrid: de Eva Soriano a Penélope Cruz

Shakira en La caminata de La Loba con las invitadas | X

Shakira ha revolucionado Madrid casi en un mes completo con su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. La colombiana abrió las puertas de Macondo Park en la capital española el 18 de septiembre, y tras 13 conciertos finalmente ha llegado a su fin este 12 de octubre.

El Iberdrola Music del barrio de Villaverde ha acogido todo un despliegue que alza la cultura hispanoamericana a través de varios pabellones por todo el recinto.

Además de todo ese culto a la literatura, la moda, la gastronomía y la música, la intérprete de Amarillo también tiene su propia 'casita', como Bad Bunny: cada noche, la han acompañado en su llegada al escenario los ya popularmente llamados 'caminantes', que son famosos escogidos para proteger y andar junto a la colombiana hasta la tarima.

Desde el primer día se han hecho virales estos reconocidos rostros que desfilaban junto a la artista en lo conocido como La caminata de La Loba, por lo que repasamos quiénes han caminado junto a Shakira cada día en su residencia en Madrid:

18 de septiembre - Chanel y Vicco

El primer día de concierto de Shakira en Madrid estuvo de lo más arropada hasta su llegada al escenario. Además de influencers, resaltan los nombres de las cantantes Chanel y Vicco, quienes lucieron el característico chubasquero plateado y las gafas oscuras en su rostro.

19 de septiembre - Paula Echevarría y Lola Lolita

La segunda noche ya se convirtió en tradición mostrar en redes sociales a los 'caminantes'. Esta vez fue la influencer Lola Lolita quien anduvo al lado de Shakira, mientras que Paula Echevarría también acompañó a la colombiana. Además, irrumpió en el desfile también Daniella Bustamante, hija de Echevarría y David Bustamante.

20 de septiembre - Marta Díaz y La Jedet

El tercer concierto de Shakira fue inaugurado por una caminata en la que estuvieron presentes las influencers Marta Díaz, Mar Lucas y La Jedet, luciendo su mejor sonrisa.

25 de septiembre - Mina El Hammani y Ptazeta

Shakira arrancó su segundo fin de semana caminando con la actriz Mina El Hammani, la cantante Ptazeta, la influencer colombiana Nicole Betancur o el creador de contenido Adam Lyons, al que algunos fans confundieron con Sergio Ramos.

26 de septiembre - Alice Campello y Xuso Jones

En el quinto concierto, Shakira estuvo acompañada por Alice Campello, empresaria y esposa del futbolista Álvaro Morata; Xuso Jones, cantante y creador de contenido; Ana Brito, comunicadora, o Johan Mojica, futbolista colombiano. "Gracias, Loba, por la experiencia tan brutal que vivimos ayer a tu lado", escribió Jones en redes sociales.

27 de septiembre - Álvaro Morte y Carolina Marín

El sexto concierto de la residencia europea de Shakira desde Madrid estuvo protagonizado en su comienzo por personalidades de todos los sectores: el actor Álvaro Morte, las deportistas Carolina Marín, Sandra Sánchez, Lourdes Mohedano y Linda Caicedo y la cómica Susi Caramelo fueron los 'caminantes' que acompañaron a la colombiana en su paseo inicial.

2 de octubre - Eva Soriano y Karla Sofía Gascón

Eva Soriano, presentadora de Cuerpos especiales, ya dejó caer en el morning de Europa FM que podría pasarse por uno de los conciertos pendientes de Shakira, y así lo hizo en el séptimo show. De esta forma, la colombiana ha estado rodeada de mujeres empoderadas, pues Eva se ha unido a otras famosas como la cómica Henar Álvarez, la exgimnasta Almudena Cid o las actrices Karla Sofía Gascón y Clara Alvarado.

3 de octubre - Sara Carbonero y Paz Vega

El octavo concierto de Shakira en Madrid ha contado con más 'lobas': las presentadoras Sara Carbonero e Isabel Jiménez, las actrices Paz Vega y Juana Acosta y la periodista María Casado.

4 de octubre - Ana Peleteiro, Luján Argüelles y Sandra Golpe

La Loba no camina sola y en el noveno concierto en Madrid estuvo acompañada de la presentadora de Antena 3 Noticias Sandra Golpe, la atleta olímpica Ana Peleteiro y la presentadora Luján Argüelles. También se unió al grupo de caminantes la cantante Gale.

9 de octubre - Javi Hoyos y Dulceida

El 9 de octubre fue el turno de caminar junto a La Loba de el comunicador Javi Hoyos, las influencers Francesca Ferragni, Dulceida y la diseñadora y drag queen Carmen Farala.

10 de octubre - las campeonas del mundo de gimnasia rítmica

El sábado 10 de octubre fue un día para recordar los logros del equipo español de gimnasia rítmica. Las campeonas del mundo se convirtieron en compañeras de Shakira en el camino de La Loba y posaron así de sonrientes con la cantante.

Inés Bergua, Salma Solaun, Lucía Muñoz, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles, la seleccionadora nacional Alejandra Quereda, y la entrenadora del conjunto, Ana María Pelaz, fueron las compañeras del camino de La Loba en el undécimo concierto de la residencia europea en Madrid.

11 de octubre - Penélope Cruz y Mireia Belmonte

El 12º concierto de Shakira en Madrid ha estado protagonizado por grandes mujeres en su paseo hasta el escenario. Destaca la actriz Penélope Cruz, que acompañó a La Loba antes del show junto a su hermana Mónica Cruz. También se unieron la deportista Mireia Belmonte y la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

12 de octubre - Laura Escanes y Nuria Roca

Las encargadas de sumarse al último concierto de Shakira fueron la influencer Laura Escanes, la presentadora Nuria Roca y las modelos Esther Cañadas y Blanca Padilla, encargadas de acompañar a La Loba en el paseo final.