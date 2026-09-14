Los cantantes de los Premios Emmy 2026: de los premios de Bad Bunny a las nominaciones de Lady Gaga y Olivia Rodrigo

El Peacock Theatre de Los Angeles acoge este lunes la ceremonia de entrega de los premios Emmy, los galardones que reconocen la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

La música acompaña a la celebración y no en el sentido literal de la palabra. No habrá música en directo pero sí se espera ver cantantes sobre la alfombra roja ya que varios artistas han sido nominados por sus trabajos de este último año.

Algunos incluso se han hecho ya con su reconocimiento. Hablamos de Bad Bunny, Taylor Swift y Sabrina Carpenter, que triunfaron en la entrega de los Creative Arts Emmys del pasado fin de semana. Otros, como Selena Gomez y Lady Gaga, deben esperar a la principal de esta noche para descubrir qué ocurre con su nominación.

Descubre aquí quiénes son los candidatos y qué cantantes ya se han hecho con su Emmy.

Bad Bunny - 7 premios (de 9 nominaciones)

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La actuación de Bad Bunny en el descanso de la Super Bowl el pasado mes de febrero ha logrado un total de nueve nominaciones. En la entrega de los Creative Arts Emmys, que tuvo lugar el 5 y el 6 de septiembre, el show del puertorriqueño obtuvo siete galardones: Especial de variedades en vivo, Dirección de especial de variedades, Dirección técnica y cámaras en un especial, Diseño y dirección de iluminación en un especial, Mezcla de sonido en serie o especial de variedades, Coreografía para programa de variedades o telerrealidad; y Dirección musical.

Taylor Swift - 0 premios (de 2 nominaciones)

Taylor Swift, por su parte, obtuvo dos nominaciones por el documental de su exitosa gira The Eras Tour, que emitió a finales de 2025. Aunque Taylor Swift: The Eras Tour. The Final Show fue nominada a Mejor especial de variedades pregrabado y a Mejor mezcla de sonido para un programa de variedades; otros nominados se hicieron con ambos galardones en la entrega de los Creative Arts Emmys.

Sabrina Carpenter - cuatro premios (de 7 nominaciones)

The Muppet Show, donde Sabrina Carpenter participa como intérprete y productora, fue nominada en siete categorías y obtuvo cuatro galardones en la entrega de los Creative Art Emmys: Mejor especial de variedades pregrabado, Mejor guion para un especial de variedades, Mejor especial de variedades pregrabado y Mejor edición para un especial de variedades.

Selena Gomez - 2 nominaciones

Selena Gomez es de las que debe esperar a la gala principal para saber qué pasa con sus nominaciones. La cantante opta por primera vez al premio a Mejor actriz protagonista en una serie de comedia por Solo Asesinatos en el Edificio. Además, como productora de la ficción, la artista también forma parte de la nominación a Mejor serie de comedia.

Ariana Grande - 0 premios (de 1 nominación)

El especial televisivo Wicked: One Wonderful Night, que tuvo como protagonistas a Ariana Grande y Cynthia Erivo —quienes cantaron algunas de las canciones más icónicas del musical junto al resto del reparto de las películas— , también recibió seis nominaciones y en una, Mejor especial de variedades pregrabado, se incluyó a Ariana Grande. El premio fue para The Muppet Show con Sabrina Carpenter y la intérprete de petal se fue de vacío en la entrega de los Creative Arts Emmys.

Lady Gaga - 1 nominación

Lady Gaga también está entre las nominadas por The Dead Dance, canción para la segunda temporada de la serie Miércoles que opta a Mejor música y letra originales.

Olivia Rodrigo - 0 premios (de 2 nominaciones)

Por otro lado, el episodio de Saturday Night Live presentado por Olivia Rodrigo se fue de vacío en la ceremonia del pasado fin de semana y no consiguió llevarse la categoría Mejor dirección en un programa de variedades ni el premio a Dirección técnica y trabajo de cámara excepcionales en una serie-6

Doechii y Bad Bunny - 0 premios

Por último, dos cantantes fueron mencionados en la categoría Mejor anuncio publicitario aunque ninguno se llevó el premio. El ganador fue Apple mientras que Doechii colaboraba en el anuncio de Levis y su Backstory y Bad Bunny participaba en el anunció de Adidas protagonizado por Timothée Chalamet.