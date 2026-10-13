De Dani Martín a Dua Lipa: los invitados de Shakira y sus actuaciones en Madrid

Shakira ha hecho historia con su residencia de conciertos en Madrid, donde ha actuado un total de 13 noches. La colombiana ha reunido a unos 50.000 fans cada día en la capital española antes de poner fin a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la gira latina más taquillera.

Ante un evento de estas dimensiones, no podían faltar las sorpresas en forma de artistas invitados. Y aunque el último concierto de Shakira fue una gran fiesta con amigos, durante este mes de conciertos la colombiana ha invitado al escenario a compañeros que han cantado junto a ella grandes canciones.

Laura Pausini - 'Antología' (20 de septiembre y 12 de octubre)

Shakira y Laura Pausini protagonizaron el domingo 20 de septiembre un momento mágico. La cantante italiana se sumó a la colombiana para cantar juntas Antología, la canción del disco Pies descalzos (1995) que la intérprete de Se fue incluye en su álbum de versiones YO CANTO 2.

Al final, Pausini se dirigió a los cerca de 50.000 asistentes. "No sé si se veía en la pantalla grande, pero ella tenía los ojos con lágrimas. Tengo que decirte algo, no me vas a regañar, espero. El disco es Las mujeres ya no lloran, pero esta noche hay una mujer que va a llorar de felicidad y soy yo", señaló antes de fundirse en un abrazo con su compañera.

Tan emotivo fue esta interpretación que la italiana volvió al escenario para cantar de nuevo Antología en acústico en el último concierto de Shakira en Madrid con su residencia europea.

Alejandro Sanz - 'La tortura' y 'Corazón partío' (25 y 26 de septiembre)

La de Alejandro Sanz fue una colaboración doble. Su primera aparición en el Estadio Shakira fue el viernes 25 de septiembre, donde el español y la colombiana unieron sus voces una vez más para interpretar en directo La tortura, su colaboración más exitosa.

Tras cantar juntos, Sanz compartió un bonito texto en redes sociales: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki. Auuuúuuuu". Con su respuesta, Shakirale invió a volver a actuar juntos al día siguiente: "¡Ay, esa risa que solo me sacas tú! ¡Y tú eres el de la magia! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?".

Shakira y Alejandro Sanz en Madrid | EFE / Nicolas Gerardin

Pues dicho y hecho. El sábado 26 de septiembre, Alejandro Sanz volvió a aparecer en el escenario de Shakira para interpretar por primera vez juntos Corazón partío, una de las canciones más populares y queridas del madrileño.

Al terminar su actuación, Sanz publicó en redes sociales otro texto para su compañera: "Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el corazón partío más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable". A este mensaje respondió Shakira a través de un comentario en Instagram: "Ale, cuántas veces escuchando tu voz me ayudaste a reparar el corazón partío, y ¡hoy cantar contigo esta canción tan icónica en tu tierra es todo lo que está bien en esta vida!".

Manuel Turizo - 'Copa vacía' (27 de septiembre)

Shakira llamó a Manuel Turizo para convertirse en el invitado del domingo 27 de septiembre y cantar juntos por primera vez en directo Copa vacía. Los dos artistas colombianos derrocharon complicidad e hicieron subir la temperatura en el Estadio Shakira. Aunque lanzaron la canción en 2023, todavía no había habido ocasión de interpretarla a dúo sobre un escenario.

Dua Lipa - 'Antología' (3 de octubre)

Shakira y Dua Lipa cantaron juntas por primera vez el sábado 3 de octubre en Madrid. Ambas conquistaron el escenario para interpretar en acústico Antología, un tema que la británica ya interpretó por sorpresa en Bogotá (Colombia) en 2025.

"Es un honor y un lujo cantar esta canción con esta mujer tan admirada y tan querida en el mundo entero", dijo la anfitriona para presentar a su compañera ante unas 50.000 personas —aparte de todos los espectadores de la retransmisión en directo del show a nivel global—. "No sabes lo feliz que nos haces a todos tus fans, incluyéndome a mí. Soy tu fan ahora, ahora y siempre. Desde que te conocí esta tarde, Dios mío, me quedé maravillada con tu humildad. Has sido muy agradable con todos nosotros, con mi equipo. Si ya era tu fan, ahora eres... la presidenta", añadió Shakira.

Horas después, Dua Lipa compartió una publicación en redes sociales junto a un bonito mensaje en español: "¡Gracias por invitarme a subir al escenario contigo para cantar Antología! Sentí que tú, yo y el público éramos uno mismo. ¡Muy agradecida por llevarme a casa un recuerdo tan bonito!", escribió.

Shakira y Dua Lipa en Madrid | Nicolas Gerardin / Getty Images / ABA

¿Se unirán más artistas invitados a la lista...? Aún hay tiempo hasta el domingo 11 de octubre, cuando Shakira celebrará el último concierto de su residencia en Madrid.

Maluma - 'Agua' y 'Chantaje' (11 y 12 de octubre)

En el penúltimo concierto de Shakira en Madrid la artista subió al escenario a su gran amigo Maluma. Su paisano quiso sorprender al público al aparecer por sorpresa y cantar dos de sus colaboraciones en directo.

Por un lado, los colombianos derrocharon sensualidad al cantar y bailar Chantaje, pero también regalaron la primera actuación en directo de su nuevo featuring, Agua, con el que demostraron una vez más la gran complicidad entre ellos.

Y, pro si fuera poco, el artista repitió con la de Barranquilla en el concierto de cierre de la residencia europea.

Beéle - 'ALGO TÚ' (12 de octubre)

Los de Barranquilla tienen una canción a dúo estrenada este 2026, ALGO TÚ, un tema en el que incorporan sonidos de la región colombiana de la que ambos provienen. Y con esta canción lo han dado todo a dúo sobre el escenario en el último concierto de Shakira en Madrid.

Dani Martín - 'Te dejo Madrid' (12 de octubre)

Ya se les escuchó en los ensayos, pero verlo en directo ha sido todo un hito de la cultura pop: Shakira y Dani Martín han mezclado su talento y personalidad artística al ritmo de Te dejo Madrid en el último concierto de la residencia europea de la colombiana.

Bizarrap - 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66' (12 de octubre)

La fiesta final del cierre de la residencia de Shakira en Madrid se ha elevado a la enésima potencia con Bizarrap como invitado, pues se ha puesto en la mesa de mezcla para interpretar en direct la Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66, haciendo bailar para despedir a la colombiana hasta al último espectador del recinto.