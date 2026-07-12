Feid arranca sus conciertos en España desde Santiago de Compostela con el estreno en directo de 'A Xon de Que'

El concierto de Feid del sábado 11 de julio ha supuesto el arranque de su Falxo Tour en España. El artista colombiano ha actuado en la Praza Central de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dentro del ciclo Concertos do Xacobeo, ante miles de seguidores que han acudido vestidos de verde, el color ya inseparable del universo Ferxxo.

El colombiano no podía no darlo todo en su primer show en nuestro país este verano, con un show centrado en su etapa más reciente, pero también combinando canciones del nuevo universo de El Club de las 19 Flores, con muchos de sus grandes éxitos. El artista siguió con el setlist de su Falxo Tour, con temas como EL PADRINO, TE MATA, OLD NAVY, TRANKAITO, Doblexxó, JORDAN IV o TENGO FE, entre otros.

Apoyándose en una gran pantalla, iluminación en tonos verdes y un ritmo prácticamente continuo durante cerca de dos horas de concierto, Feid conectó rápidamente con su público.

Estreno de 'A Xon de Que' en directo

Su concierto en Santiago de Compostela regaló al público el estreno en directo de su nuevo single, A Xon de Que, el que se ha convertido en el primer adelanto de su próximo álbum El Club de las 19 Flores, previsto para agosto.