Así suena 'Read my lips', la canción de Madonna y Feid

Madonna ha revolucionado la industria musical con Confessions II: The Film, un cortometraje en el que presenta su nuevo y esperado disco.

En él aparece un fragmento de cada una de las canciones que forman el proyecto, con imágenes de lo más reveladoras con la Reina del Pop como la protagonista, pero también junto a los artistas con los que la intérprete de Vogue colabora en este nuevo álbum.

Y entre todo ello destaca el featuring de Feid y Madonna, Read my lips. Hasta ahora, aunque se conocía que los artistas iban a colaborar en una pista de este nuevo disco, era un misterio la canción, pero gracias a este cortometraje ya podemos saber cómo sonará este junte inesperado.

Feid y Madonna fusionan sus sonidos: mientras el colombiano canta en español y fiel a su estilo reguetonero, la base de fondo continúa dance mientras Madonna use su voz al artista manteniendo el inglés, aunque se atreve con el castellano en versos como "Dímelo a la cara". Todo ello jugando con los espejos y la picardía en lo audiovisual.

"Bebé, te cuenta lo que le conviene, yo solo creo la mitad/ porque en redes, nene, me gusta que hablemos, pero que no se ponga real/ para mí vos es el que mantiene", reza una de las estrofas que canta Feid.

Read my lips fusiona así lo electrónico con lo urbano, y tras su producción se encuentra el puertorriqueño Tainy.

De momento se desconoce si esta colaboración será uno de los singles de Confessions II y si se estrenará con antelación al disco, que saldrá el 3 de julio. Pero los fans de ambos artistas ya pueden disfrutar de este adelanto revelador.