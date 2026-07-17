Feid tiñe de verde el Movistar Arena en la gran noche del urbano en Madrid

El cantante Feid, durante su concierto del 16 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. | Agencia EFE

El Movistar Arena de Madrid se inundó de verde este jueves para recibir a Feid . El colombiano trajo Falxo Tour a la capital y durante dos horas convirtió el recinto en una fiesta haciendo un repaso muy extenso de su repertorio .

En un momento en que los artistas parecen obsesionados con hacer conciertos en recintos cada vez más grandes, Feid ha abandonado los estadios y ha llegado a España con un show más íntimo con la intención de buscar más conexión con sus fans. Tras una primera parada en Santiago de Compostela, Ferxo convirtió este jueves el Movistar Arena de Madrid en una pista de baile en un concierto de dos horas.

A pesar del calor, las inmediaciones del recinto se llenaron de miles de fans con camisetas, bandanas e incluso pelucas verdes. Mientras que algunos hacían cola para poder disfrutar del artista lo más cerca posible, otros aprovecharon la sombra de las terrazas para refrescarse y animarse antes del concierto Una vez dentro del recinto, Mariana V y Munic HB fueron los encargados de amenizar la espera. Tras el show acústico de la colombiana, el rapero catalán subió el ritmo justo antes de que le tocase el turno a Feid.

Sobre las nueve menos diez, el Movistar Arena se inundó de luces verdes que arrancaron los gritos del público. Al son de un solo de guitarra, Feid apareció con un total look negro, con chaqueta gorra y gafas de sol incluidas, cantando EL PADRINO y los fans respondieron coreando el estribillo.

La entrega de sus seguidores se multiplicó con TE MATA y OLD NAVY y acabó por estallar al llegar TRANKAITO, canción en la que Feid utilizó por primera vez el juego de luces y de fuego, que, como no podía ser de otra forma, era verde. El concierto, además, contaba con varias pantallas a lo largo del recinto.

El artista aprovechó el momento para agradecer a los allí presentes y aseguró que, a pesar de llevar varios años sin tocar en la capital española, le encanta la energía del público madrileño. Tras hacer un repaso de las diferentes banderas latinas que se veían en el público, y felicitar a los españoles por llegar a la final del Mundial, el artista invitó al escenario a Martina, una niña que publica vídeos con sus canciones en TikTok, a cantar Medellín Takai, protagonizando el que fue, sin duda, el momento más tierno de la noche.

“¿Estamos listos para otro nivel?”, preguntó el artista tras recorrer el escenario dando brincos con temas como doblexxó, Mírame Baby, El Cuarto de Ferxo y Hexxo, y dio paso a CHICA 360. Mientras sonaba la canción, las pantallas del recinto proyectaron imágenes de los fans bailando en la pista, una dinámica que se repitió en otros momentos del show haciendo al público parte del espectáculo.

La temperatura no paraba de subir en el Movistar Arena y el artista se quitó la chaqueta para cantar no me dejo xximbiar. Aunque una pareja perreando en la pista se llevó todo el protagonismo al aparecer en las pantallas.

Con CORONE llegó uno de los momentos más emocionantes, cuando los fans iluminaron la arena con las linternas de sus móviles mientras coreaban la letra de la canción. La intensidad se mantuvo en COMMENT y en ese momento Feid se quitó por primera vez, sus icónicas gafas de sol.

Tras Te entiendo, el colombiano volvió a subir las revoluciones con Que vuelta vox. Durante el final de Boleritoxx, el artista se permitió un momento de pausa para disfrutar de la vista del público con las linternas encendidas y aprovechó ese instante más pausado para recordar a sus fans que se encontraban en un “lugar seguro” e invitarles a “sentir lo que quieran” y a “fluir”

De la mano de Munic HB, con el que comparte mucha complicidad, Feid volvió a poner a los asistentes a saltar con They Already Know. A continuación, RU MOR y PPFP protagonizaron uno de los fragmentos más enérgico del show justo antes de que el público se dejase los pulmones con SI TÚ SUPIERAS y SE LO JURO MOR, dos de los temas más tristes de su repertorio

El concierto se volvió a animar rápidamente con LUNA, una de las canciones más famosas de Feid y en la que, por momentos, la voz del artista se perdía entre la de los miles de fans.

La pista de BREAK UP le sirvió de interludio antes de la sección acústica en la que el de Medellín canta sobre un taburete acompañado de su guitarrista y de Mariana V. Tras un fallo de sonido, que se arregló en unos minutos, Feid cantó XNTXS, qué putas y Latte,

canción de su corista y telonera Mariana V, a la que presentó como su cantante favorita.

A 50 MIL PIEX, una de las canciones incluidas en su último EP, le siguió ATEO, que, como destacó el propio artista, era la primera vez que sonaba en directo nuestro país. El tema, que forma parte de FERXXO VOl 1, no había tenido un hueco en ninguna de sus giras anteriores, pero sus fans más fieles lo cantaron a pleno pulmón.

Con un juego de luces moradas, el Movistar Arena se volvió a convertir en una discoteca con temas como VACAXIONES —que despertó los gritos de muchos de los allí presentes—, CHIMBITA, JORDAN IV, PURRITO APA, NEA y Quiero.

“Gracias por cantar todas las canciones”, exclamó Feid antes de introducir La Mejor Música.

Mientras el público alzaba sus manos y el confeti verde inundaba la pista, el colombiano se retiró durante unos minutos del escenario para regresar con la que sería su traca final.

Los acordes de FERXXO 151 hicieron enloquecer a los fans y con LA INOCENTE superó el nivel de decibelios de toda la noche. Finalmente, tras cantar CHORRITOS PA LAS ANIMAS, Feid concluyó el concierto con su último single A XON DE QUE, que, a pesar de llevar menos de una semana publicada, fue coreada por sus fans de principio a fin. “Gracias por traer tanta energía. Ustedes son mi inspiración, gracias por dar amor”, afirmó antes de bajarse del escenario y dar por concluida una de las grandes noches del urbano en Madrid.