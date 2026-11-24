El festival Mad Cool anuncia novedades para su edición de 2027, cuyo cartel se conocerá en los próximos día, "antes del fin de semana".

La más llamativa para los espectadores es que añadirá al formato una gran grada, según han anunciado este martes sus responsables en rueda de prensa. "Tenemos diez años por delante con una perspectiva de futuro y de cambios muy importantes", ha anticipado Javier Arnaiz, su director.

A raíz de la experiencia con el concierto de Shakira, que se celebró en este recinto del Iberdrola Music entre septiembre y octubre, una de las grandes novedades es que en 2027 se va a agregar una gran grada en su escenario principal con capacidad para unas 23.000 personas.

"No hay nada así en ningún lugar y creemos que es algo que copiará más gente", ha prometido Javier Arnaiz, ante esta infraestructura abierta a todos los asistentes hasta completar el aforo disponible, sin coste adicional, y que dispondrá de espacios pensados para el descanso, zonas de relax y áreas de restauración.

Aforo de 57.000 personas

Se mantiene el aforo de 57.000 personas como máximo que existía hasta ahora y, dentro del área VIP, se incorporará un nuevo espacio llamado The Garden, rodeado de vegetación y con una atmósfera diferenciada.

Por último, se vuelve a la distribución de dos escenarios grandes en paralelo, como estaba hasta 2025, con pantallas más grandes de hasta 80 metros de longitud, y habrá más zonas de sombra y cambiarán tanto los aseos como la zona de restauración, sin más detalles al respecto.

Arnaiz ha insistido en que las relaciones con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sigue siendo muy buena y ha enumerado las medidas como nuevos equipos más avanzados de sonido cardioide para aminorar las molestias de los vecinos en las proximidades del recinto.

En ese sentido, ha restado importancia por el posible impacto por la vuelta de un segundo escenario grande a la parte del recinto más cercana a las viviendas de Getafe (Madrid), convencido de que las principales molestias no son por el ruido sino por el movimiento de gente y tráfico.

Las pistas del cartel

Sobre el cartel posible que se desvelará, ha reconocido que no ha sido "un año fácil" para fichar bandas, como se ha podido ver en otras citas importantes, pero ha declarado su satisfacción por el resultado.

Ha admitido que como otros años habrá similitudes con el cartel del festival portugués Nos Alive, que ya ha anunciado a The Strokes, Tame Impala, James Blake y Faith No More, entre otros, y ha afirmado que se conocerá "en un espacio muy breve" con toda su composición y la distribución por días a la vez.