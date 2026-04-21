Se filtra la otra posible canción de Lady Gaga para 'El diablo viste de Prada 2'

El diablo viste de Prada 2 está en plena promoción, y algunos privilegiados ya han podido ver la película desde la premier. De hecho, el selecto público no solo ha podido disfrutar de Anne Hathaway y Meryl Streep de nuevo en la pantalla, sino incluso de una canción inédita.

Y es que desde hace unas semanas ya está disponible en las plataformas la canciónRunaway, la colaboración de Lady Gaga y Doechii que se convierte en la banda sonora original del filme. Sin embargo, parece que Gaga tenía guardado un as en la manga.

La canción con la rapera no es el único tema de El diablo viste de Prada 2 con la intérprete de Judas detrás: en los créditos finales de la película suena de nuevo la voz de Lady Gaga, pero esta vez en una balada.

Así lo han filtrado los asistentes a la proyección de la premier del filme, y han compartido con sus seguidores en Instagram un fragmento con la potente voz de Lady Gaga al frente. Un tema que sigue más el estilo de la artista.

De momento no hay más datos oficiales sobre la canción, que ya circula en redes sociales y recibe buenas críticas.

Así es Runaway

Runaway es, de momento, la única canción oficial para El diablo viste de Prada 2. La canción, compuesta por Gaga, Doechii, Andrew Watt, Bruno Mars, D'Mile, Cirkut y Jayda Love, lleva como título el nombre de la revista ficticia que dirige Miranda Priestly (Meryl Streep), quien en la secuela de la película de 2006 se enfrenta a Emily Blunt, su antigua asistente que trabaja ahora en una poderosa ejecutiva de un grupo de lujo con un presupuesto publicitario que esta necesita desesperadamente.

Runaway supone la primera colaboración de Lady Gaga con un rapera. Doechii le da al tema un toque urbano y fresco que la convierten en pegadiza y muy bailable.