Colaboraciones y nuevos outfits: Shakira comparte detalles reveladores de su concierto en Copacabana

Shakira está preparada para hacer historia en Copacabana. La artista será la protagonista del gran despliegue musical ya tradicional de Río de Janeiro, en el que el público podrá ver este 1 de mayo gratuitamente a la colombiana.

La artista, que continúa con Las mujeres Ya No Lloran World Tour, dará el concierto más multitudinario de su carrera en Brasil, donde se espera que se reúnan alrededor de un millón de espectadores.

Semanas después de hacer un despliegue similar en el Zócalo de México, se espera un show especial para Copacabana. Y así lo ha confirmado la propia Shakira. Para empezar, la colombiana ha confirmado que habrá colaboraciones en directo: "Habrá invitados que me acompañarán en un día tan especial para mí".

Además, se podrá ver a la cantante con outfits inéditos, tal y como ella misma ha desvelado: "Tengo nueva ropa preparada para vosotros, para los brasileños, y creo que será inolvidable para mí".

¿Actuará con Anitta?

Una de esas sorpresas que promete Shakira podría ser la colaboración en directo con Anitta, con quien acaba de estrenar la canción Choka Choka, pero la cantante no ha querido revelar nada al respecto. "No puedo revelar ninguna sorpresa, pero sabéis que Anitta es la reina y cantar con ella fue un regalo, una oportunidad", ha expresado al respecto.

"Choka choka tiene un baile Funky, y yo siempre quise hacer algo así, es increíble", ha compartido sobre su colaboración con la brasileña.

Shakira también ha revelado la gran conexión que siente con su público en Brasil, que ha impulsado su carrera desde el principio. "Siempre me he sentido muy inspirada por la cultura brasileña, que es única en el mundo", reflexiona la artista.