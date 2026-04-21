Nueva remesa de entradas para los conciertos de Aitana: dónde comprarlas y cuánto cuestan
Aitana ha liberado entradas para sus conciertos del CUARTO AZUL WORLD TOUR, y aunque de momento solo hay una nueva oportunidad de verla en directo en Sevilla y Madrid, los fans que se quedaron sin tickets están de suerte este 21 de abril.
Aitana liberará nuevas entradas para sus conciertos con el 'Cuarto Azul World Tour'
Este 2026 Aitanabusca arrasar por todo el mundo con CUARTO AZUL WORLD TOUR, y a pocas semanas de empezar con los esperados conciertos la cantante da una sorpresa a sus fans.
Aquellos que se quedaron sin entradas para los shows de la intérprete de Vas a quedarte tienen una última oportunidad para conseguir ver a la estrella sobre el escenario. Y es que después de anunciar las últimas fechas de la gira hace dos semanas, la catalana nos sorprende ahora con la liberación de nuevas entradas para sus shows ya anunciados.
Según se apunta en los correos que han recibido los fans suscritos a la comunidad de Aitana, se publicará "un número muy limitado de entradas" debido a "unos ajustes de producción". Una nueva remesa para aquellos que no consiguieron tickets en su momento.
Cuándo comprar las entradas
En este anuncio se ha comunicado que las entradas estarán disponibles el 21 de abril a las 12:00 horas, hora peninsular.
Eso sí: por el momento se ha anunciado que se liberarán entradas para los conciertos de Madrid y Sevilla, pero revisa tu correo y estate atento a la página web por si se añadieran otras ciudades.
Dónde comprar las entradas
Para acceder a la compra, tendrás que hacerlo a través de la página oficial del tour. Desde allí solo basta con seleccionar la fecha interesada y acceder a la venta si está disponible.
Precio de las entradas
Aunque en todos los recintos los precios son similares, estos son los precios exactos de las entradas para el Movistar Arena de Madrid, a los que habría que sumarle los gastos de gestión:
- Early Entry Front Stage: 140 euros
- Front Stage: 110 euros
- Early Entry Pista General: 75 euros
- Pista General 59 euros
- Ticket Premium: 120 euros
- Categoría Grada 1: 82 euros
- Categoría Grada 2: 65 euros
- Categoría Grada 3: 58 euros
- Categoría Grada 4: 50 euros
- Persona movilidad reducida: 50 euros
- Acompañante persona movilidad reducida: 50 euros
Todas las fechas del 'Cuarto Azul World Tour'
- 14 de marzo - Lollapalooza - Argentina
- 22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia
- 9 de mayo - Roquetas de Mar
- 15 de mayo - Murcia
- 21 de mayo - Valencia
- 22 de mayo - Valencia
- 29 de mayo - Albacete
- 4 de junio - Sevilla
- 12 de julio - Cádiz
- 18 de julio - Úbeda
- 22 de julio - A Coruña
- 4 de septiembre - Barcelona
- 7 de septiembre - Barcelona
- 8 de septiembre - Barcelona
- 11 de septiembre - Madrid
- 14 de septiembre - Madrid
- 15 de septiembre - Madrid
- 18 de septiembre - Bilbao
- 19 de septiembre - Bilbao
- 5 de junio - Sevilla
- 12 y 13 de junio - Mallorca Live
- 19 de junio - Fuengirola
- 26 de junio - Avilés
- 4 de julio - Granca Live Fest
- 10 de julio - Zaragoza
- 16 octubre - Bogotá (Colombia)
- 19 octubre - Santiago de Chile (Chile)
- 21 de octubre - Buenos Aires
- 28 de octubre - Monterrey (México)
- 30 de octubre - Guadalajara (México)
- 31 de octubre - Queretaro (México)
- 4 de noviembre - Puebla (México)
- 6 de noviembre - Ciudad de México
- 27 noviembre - New York (USA)
- 29 noviembre - Miami (USA)
- 30 diciembre - Lisboa (Portugal)
- 6 febrero de 2027 - Milán (Italia)
- 12 febrero 2027 - Londres (UK)
- 13 febrero 2027 - Londres (UK)
- 20 febrero 2027 - París (Francia)