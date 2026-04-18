Justin Bieber en Coachella: a qué hora y dónde ver el concierto online

Como todos los artistas de Coachella, Justin Bieber vuelve a subirse al escenario principal por segunda semana consecutiva tras actuar el pasado sábado 11 de abril.

Así, el canadiense se consolida como uno de los artistas mejor pagados de la historia del festival, pues habría firmado un contrato de 10 millones de dólares por sus dos actuaciones, según Rolling Stone. A cambio, su espectáculo incluye un regalo nostálgico para el público al incluir algunos de los primeros éxitos de Bieber: Sorry, Baby, Beauty and a Beat y otros clásicos que ya no forman parte de su repertorio habitual.

Cómo ver a Justin Bieber en Coachella

El segundo concierto de Justin Bieber en Coachella puede verse gratis y en directo a través de YouTube (accede desde este enlace o desde el vídeo incluido en este artículo). Está previsto que el show dure una hora y media.

El canadiense actúa este sábado 18 de abril a las 23:25 (hora local), lo que significa que desde España se puede seguir en vivo el domingo 19 de abril desde las 08:25 a las 09:55.

Además, el concierto se vuelve a emitir el domingo desde las 17:55 a las 19:25 para quienes no puedan verlo en directo.

Una vez terminada cada retransmisión, también se puede retroceder el vídeo de manera manual hasta el inicio del show. Esto es posible porque el directo en YouTube dura 12 horas.

Setlist de Justin Bieber en Coachella