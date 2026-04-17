Así es la letra de 'Jeanne' de Rosalía, un tema inspirado en Juana de Arco con mensaje sobre la identidad queer
Jeanne es uno de los temas que pasa del vinilo a las plataformas digitales con LUX (Complete Works), la versión Deluxe del último álbum de Rosalía. Y el significado de la canción gira alrededor de la figura de Juana de Arco, que desafió las normas de género.
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Rosalía lanza LUX (Complete Works), una versión deluxe de su álbum. A esta añade cuatro canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en el formato vinilo, entre las que se encuentra la balada Jeanne.
Precisamente este tema reproduce su santificación, pues el cuarto álbum de estudio de la catalana hace un recorrido de los mundano a lo celestial. Y concretamente en esta canción lo hace inspirándose en Juana de Arco, un personaje histórico que desafió las normas de género. A su vez, arde por su causa en la vida.
Así, Jeanne lanza un potente mensaje hacia la identidad, dirigido directamente al colectivo LGTBIQ+ con versos como "¿Y quién podría ser yo? / Ya se decidió" o "No seré ni un hombre / Ni una mujer / Es mi corazón el que me define".
Siguiendo el estilo del álbum, Jeanne tiene un tono etéreo e íntimo, con una producción minimalista a modo de balada. Y combina el español con el francés.
Letra en español de Jeanne
Jeanne
Entrégate
Que no hay manera
Mejor de amar
Que aniquilarse
Et qui serais-je?
(¿Y quién podría ser yo?)
C'était décidé
(Ya se decidió)
La voix d'un ange s'est révélée
(La voz de un ángel se reveló)
Lloraba
De madrugada
La vida es breve
Si arrebatada
Je dis adieu
(Dije adiós)
Je m'en remets à mon Dieu
(Volveré a mi Dios)
À Ses voeux
(Tal como Él quiera)
Tiembla, sin nadie a su lado
Ternura del tiempo afilado
Corónala
Y espínala
Estando de pie, parirás luz
Y las llamas destrozarán la cruz
Passez outre, épargnez-moi
(Sigan adelante, tengan piedad)
L'épée m'a abandonnée
(La espada me abandonó)
Mon Père
(Padre mío)
Je ne serai ni un homme
(No seré ni un hombre)
Non plus une femme
(Ni una mujer)
C'est mon cœur qui me nomme
(Es mi corazón el que me define)
Si je vous quitte
(Si los dejo)
Si on m'invite
(Si me invitan)
À rendre les armes
(A entregar las armas)
Sans rendre l'âme
(Sin entregar el alma)