Así es la letra de 'Jeanne' de Rosalía, un tema inspirado en Juana de Arco con mensaje sobre la identidad queer

Rosalía lanza LUX (Complete Works), una versión deluxe de su álbum. A esta añade cuatro canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en el formato vinilo, entre las que se encuentra la balada Jeanne.

Precisamente este tema reproduce su santificación, pues el cuarto álbum de estudio de la catalana hace un recorrido de los mundano a lo celestial. Y concretamente en esta canción lo hace inspirándose en Juana de Arco, un personaje histórico que desafió las normas de género. A su vez, arde por su causa en la vida.

Así, Jeanne lanza un potente mensaje hacia la identidad, dirigido directamente al colectivo LGTBIQ+ con versos como "¿Y quién podría ser yo? / Ya se decidió" o "No seré ni un hombre / Ni una mujer / Es mi corazón el que me define".

Siguiendo el estilo del álbum, Jeanne tiene un tono etéreo e íntimo, con una producción minimalista a modo de balada. Y combina el español con el francés.

Letra en español de Jeanne

Jeanne

Entrégate

Que no hay manera

Mejor de amar

Que aniquilarse

Et qui serais-je?

(¿Y quién podría ser yo?)

C'était décidé

(Ya se decidió)

La voix d'un ange s'est révélée

(La voz de un ángel se reveló)

Lloraba

De madrugada

La vida es breve

Si arrebatada

Je dis adieu

(Dije adiós)

Je m'en remets à mon Dieu

(Volveré a mi Dios)

À Ses voeux

(Tal como Él quiera)

Tiembla, sin nadie a su lado

Ternura del tiempo afilado

Corónala

Y espínala

Estando de pie, parirás luz

Y las llamas destrozarán la cruz

Passez outre, épargnez-moi

(Sigan adelante, tengan piedad)

L'épée m'a abandonnée

(La espada me abandonó)

Mon Père

(Padre mío)

Je ne serai ni un homme

(No seré ni un hombre)

Non plus une femme

(Ni una mujer)

C'est mon cœur qui me nomme

(Es mi corazón el que me define)

Si je vous quitte

(Si los dejo)

Si on m'invite

(Si me invitan)

À rendre les armes

(A entregar las armas)

Sans rendre l'âme

(Sin entregar el alma)