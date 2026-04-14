Lady Gaga anuncia 'Mayhem Requiem', su nuevo disco deluxe

Lady Gaga pone fin a su gran The Mayhem Ball Tour. La artista se despide de una gran gira que la ha vuelto a consagrar como una fiera del escenario.

Su última cita ha sido este 13 de abril en Nueva York. Cada momento del concierto ha sido más especial y emotivo de lo habitual, pero sobre todo este último espectáculo ha sido todo un regalo para los fans por la noticia que ha lanzado la cantante.

"No puedo creer que este sea el último show. Quiero agradeceros que hayáis venido cada noche para animarnos. Me gustaría agradeceros el hacer de esta preciosa comunidad un lugar del que he podido formar parte durante casi 20 años ya. Me gustaría daros las gracias por comprar todas las entradas para este show. Espero que sepáis cuánto significáis para mí. Espero que sepáis cuánto os echaremos de menos todos", se ha despedido la artista.

Pero además, durante este último show en el icónico Madison Square Garden, Lady Gaga ha proyectado en las pantallas del recinto un adelanto de su próximo proyecto: Mayhem Requiem, una versión deluxede su último álbum.

Sí, la gira acaba, pero Lady Gaga continúa. Mayhem Requiemllegará muy pronto a Apple Music, todavía sin fecha confirmada. "Prepárate para la reverencia final de MAYHEM", anuncia.

El disco Deluxe contará con dos canciones extra respecto al original, regalándole así al little mostersdos nuevas canciones de esta era musical de Lady Gaga.

Tracklist de 'Mayhem Requiem'