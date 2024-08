Sabrina Carpenter confirma su heterosexualidad en una canción inédita

Te interesa La cover que Abraham Mateo y Sabrina Carpenter cantaron juntos hace 12 años

Sabrina Carpenter sigue allanando el camino de su próximo álbum de estudio, Short N’ Sweet.

Hasta ahora, solo se conocían dos canciones del disco: Please Please Please y Espresso, ambas dos grandes éxitos internacionales que han ocupado los primeros puestos de lo más escuchado a nivel global en Spotify.

El pasado 10 de julio, la artista estadounidense desveló el tracklist completo de lo que será su sexto álbum, que incluirá doce canciones. Una de ellas es Slim Pickins, el tema que este viernes ha cantado Sabrina Carpenter en exclusiva.

La cantante ha actuado el 2 de agosto en el Grammy Museum en una celebración íntima, acompañada de unos pocos fans. El objetivo del encuentro era amenizar la espera del lanzamiento del disco, y para ello la estadounidense ha querido cantar Slim Pickins por primera vez.

Con un protagonismo absoluto de la guitarra, la canción es un tema irónico alineado con las divertidas letras de Please Please Please y Espresso. En ella, Carpenter confirma tristemente su heterosexualidad, alegando que a Dios se le olvidó su gay awakening (el cual hace referencia al momento en el que una persona descubre que no es heterosexual).

"Y ya que el Señor olvidó mi gay awakening / Entonces estaré aquí en la cocina / Sirviendo algunos gemidos y quejas", dice el final de la canción.

Letra completa en inglés de 'Slim Pickins', de Sabrina Carpenter

Guess I'll end this life alone

I am not dramatic, these are just the thoughts that pass right through me

All the douchebags in my phone

I play 'em like a slot machine

If they're winning, I'm just losing

------

A boy who's jacked and kind

Can't find his ass to save my life

------

Oh, it's slim pickings

If I can't have the one I love

Guess it's you that I'll be kissing

Just to get my fixings

Since the good ones are deceased or taken

I'll just keep on moanin' and bitchin'

------

Jesus, what's a girl to do?

This boy doesn't even know the difference between "their," "there" and "they are"

Yet he's naked in my room

Missing all the things he's missing

God knows that he isn't living large

------

A boy who's nice that breathes

Well, I swear he's nowhere to be seen

------

It's slim pickings

If I can't have the one I love

Guess it's you that I'll be kissing

Just to get my fixings

Since the good ones are deceased or taken

I'll just keep on moanin' and bitchin'

Moanin' and bitchin'

------

And since the good ones call their exes wasted

And since the Lord forgot my gay awakening

Then I'll just be here in the kitchen

Serving up some moanin' and bitchin'