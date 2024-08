Bad Bunny, Feid, Billie Eilish... las canciones favoritas de Obama en 2024

Barack Obama ha hecho su selección anual de canciones para que sus seguidores puedan escuchar sus temas favoritos. Este 2024, podemos encontrar a artistas como Bad Bunny, Feid, Billie Eilish, The Rolling Stones, Bob Dylan o Beyoncé , entre otros.

La presencia de artistas hispanos en la playlist anual de Barack Obama no es ninguna sorpresa.

Año tras año, el expresidente de EEUU ha acostumbrado a sus seguidores a compartir una lista de canciones de verano, donde incluye los temas que más ha escuchado o los que más le han inspirado: "Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica".

Bad Bunny regresa al radar del demócrata con Perro negro, su colaboración con Feid. El otro single en español es Bad boy de Dei V, Chris Jedi y Gaby Music junto a Ozuna y Anuel AA.

Obama ha combinado este 2024 a artistas muy actuales como Beyoncé (Texas hold'em), Billie Eilish (Chihiro) o Charli XCX (365) con temazos clásicos de la música como Satisfaction de The Rolling Stones o Silvio de Bob Dylan.

Rosalía sale de la playlist de Obama

Y malas noticias para los españoles, ya que Rosalía, sale de su lista de éxitos, tras dos años consecutivos.

La catalana estuvo en 2023 con Vampiros, su colaboración con Rauw Alejandro y en 2022 con Saoko. En 2019, ingresó en su playlist por primera vez con Con altura, su tema con J Balvin.