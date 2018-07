George Ezra: de Budapest a Barcelona

Justo después de sus impresionantes actuaciones televisadas en los festivales de Glastonbury y T in the Park, George Ezra estrena el vídeo de su nuevo single, Barcelona. La canción se ha tomado del exitoso álbum de debut del cantautor de 22 años, Wanted on Voyage, que ya ha superado la cifra de 1 millón de copias vendidas sólo en el Reino Unido y es triple platino. El vídeo de Barcelona fue grabado en el Proyecto Edén en Cornwall y dirigido por Ben Reed.

Wanted On Voyage es el tercer álbum de artista más vendido en el Reino Unido en el año 2014 y hasta la fecha, en el 2015. Ha estado 42 semanas consecutivas entre los 10 primeros de las listas de éxitos, incluyendo 4 semanas no consecutivas en el número uno. Las dos canciones que encabezan el álbum, Budapest y Blame It On Me, están entre las 10 primeras de las listas de éxitos y han vendido en conjunto 1,8 millones de copias.

En poco más de 18 meses George Ezra ha pasado de ser un desconocido a ser uno de los artistas de mayor éxito internacional de los últimos tiempos: tres giras en el Reino Unido con todas las entradas agotadas; cuatro nominaciones a los Premios BRIT; un Premio BBC de la Música y un Premio Ivor Novello; 2,5 millones de singles vendidos; 140 millones de reproducciones en YouTube y más de 315 millones de streams en Spotify.