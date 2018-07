Get Lucky, el primer single del nuevo disco de Daft Punk 'Random Access Memories'

Aunque no tendremos el regreso de Daft Punk, Random Access Memories, en nuestras manos hasta el 21 de mayo, ya se puede comprar digitalmente la presentación de su nuevo disco, el tema Get lucky.

La canción es repetitiva (al estilo Daft Punk, ¿o acaso Around the world no lo era?) y tiene la colaboración de grandes artistas de la talla de Nile Rodgers en la guitarra y al micrófono Pharrell Williams, siempre respetado por su gran trabajo no sólo como músico (en N.E.R.D.) sino también como productor musical.

