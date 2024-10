Gloria Gaynor: su edad y sus canciones más icónicas

Te interesa Concierto de Gloria Gaynor en Madrid: fecha y precio de las últimas entradas

La figura de Gloria Gaynor es una de las más poderosas que ha dado la música de Estados Unidos durante el último medio siglo. Nacida en Newark en 1943 (81 años), esta mujer siempre quiso dedicarse a la música durante su juventud, aunque su familia no era consciente de ello, tal y como escribió en sus memorias I Will Survive: The Book.

El primer espacio en el que la aún entonces Gloria Fowles mostró sus habilidades vocales no fue otro que un club nocturno de su ciudad natal y, desde ahí, comenzó su exitosa.

Sin embargo, uno de los grandes cambios que marcó su carrera fue el cambio de su nombre original por Gloria Gaynor, un hecho que se produjo en 1968 mientras grababa She’ll Be Sorry junto al productor Johnny Nash, quien le recomendó cambiarse el apellido por uno que comenzase con G ante posibles problemas de pronunciación. Gaynor fue el primero que le sugirió el productor y, desde entonces, el nombre de Gloria Gaynor solo se asocia a grandes éxitos musicales.

Desde entonces y, sobre todo, tras su desembarco en Columbia Records en 1971, la carrera de la artista ha estado plagada de hits, marcando un estilo propio dentro de la música disco y manteniéndose en la cima de la industria musical durante más de cinco décadas. Una carrera que, además, ha estado marcada por las profundas creencias religiosas de la artista y su voluntad de acercar el cristianismo a través de su música

El próximo sábado 12 de octubre la gira You never can say goodbye de Gloria Gaynor llega a Madrid con un concierto muy especial en el WiZink Center, un espectáculo en el que la diva repasará las canciones más icónicas de su carrera ante el público español.

'I Will Survive'

Sin duda, la canción más conocida de Gloria Gaynor. Todo un himno que ha conquistado fiestas y listas de éxitos desde su lanzamiento en 1978 y que, además, se ha convertido en una de las canciones más empleadas a nivel reivindicativo por el movimiento feminista y LGTBIQ+.

'Can't take my eyes off of you'

A pesar de la creencia popular, esta es una canción original de Frankie Valli, aunque ha sido la versión de Gloria Gaynor la que más adeptos ha creado durante años gracias una letra en la que profundiza en el enamoramiento a ritmo de puro disco.

'Never can say goodbye'

Se trata de la canción que da nombre a su actual gira y a su primer álbum, uno de los primeros de música disco de la historia. Además, se trata de una canción escrita por Clifton Davis y grabada originalmente por los Jackson 5, aunque ha sido la diva de Newark quien ha engrandecido la pieza.

En el caso de Reach out i'll be there, Gloria Gaynor fue la encargada de cantar el registro disco de este tema del que existen varias versiones, además de la original de The Four Tops, que resulta una popular interpretación del clásico de Rhythm & Blues.

'I am what i am'

Se trata de otro de los temas icónicos de la comunidad gay desde su lanzamiento en 1984 y es el resultado de una regrabación de una canción interpretada en el musical de Broadway La cage aux folles.