Concierto de Gloria Gaynor en Madrid: fecha y precio de las últimas entradas

Gloria Gaynor vuelve a Madrid este mes de octubre. A sus 81 años, la diva de la música disco y responsable del himno I Will Survive, actuará de nuevo en la capital española ocho años después de su actuación en las Noches del Botánico en 2016.

Así, la artista ganadora de dos premios Grammy celebrará un espectáculo en el WiZink Center de Madrid el 12 de octubre bajo el nombre Never Can Say Goodbye, título homónimo a su canción de 1971. ¡Y aún quedan entradas!

"Acompañada de una amplia y excelente banda, Gloria nos cantará sus más grandes éxitos, como las míticas canciones Never Can Say Goodbye o I Will Survive, entre otra muchas", dice la descripción del show, el cual se integra como parte de la programación de El Festival de las Estrellas. Gaynor también interpretará temas de su último álbum Testimony, con el que obtuvo el premio Grammy al mejor álbum de raíces góspel en 2020.

Se desconoce cuándo decidirá retirarse de la música, o si lo hará. Y así lo demuestra este mismo concierto, con el que demuestra que no es capaz de decir adiós a los escenarios.

Los precios de las últimas entradas de Gloria Gaynor en Madrid

Según el portal baila.fm, la disponibilidad de entradas para el concierto de la estrella de la música estadounidense es "media", aunque solo quedan tickets para cuatro modalidades a los siguientes precios:

Front stage - 120€

- 120€ Pista general - 65€

- 65€ Acompañante MR - 65€

Movilidad reducida - 65€

Aun así, a estas cifras habría que sumarles los gastos de gestión.

En cuanto a los detalles del concierto, a las 19:30 se procederá a la apertura de puertas, aunque no será hasta las 21:00 cuando empiece el concierto. Y, como siempre, los menores de catorce años podrán acceder al recinto solo si van acompañados de un adulto.