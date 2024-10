Qué significa la letra de 'I Will Survive', la canción de Gloria Gaynor que ya es un himno

Te interesa Concierto de Gloria Gaynor en Madrid: fecha y precio de las últimas entradas

Hay algo conmovedor en la letra de I Will Survive que va más allá del ritmo disco y enérgico de la canción. Todos nos podemos identificar con ella, porque todos hemos sentido cómo las fuerzas nos han flaqueado en algún momento de nuestra vida.

"Tengo toda mi vida que vivir / Y tengo todo mi amor para dar / Y sobreviviré / Sobreviviré", canta la artista en el tema, editado en 1978 y convertido en uno de los hits más importantes de la historia de la música de todos los tiempos. Sin embargo, no siempre fue así. I Will Survive iba a ser la cara B del single Substitute hasta que la propia Gloria se dio cuenta de su potencial. Viajó hasta Los Ángeles para grabarla junto a los compositores, Freddie Perren y Dino Fekaris, y ahí sintió un verdadero flechazo por la que más tarde se convertiría en su canción insignia.

Una mezcla de disco, house y soul que, como no tiene género en su letra, fue adoptada por el colectivo LGTBIQ+ como un himno de lucha y supervivencia. En 2022, la revista Time la colocaba en el número 1 de su top 50 de canciones para celebrar el Orgullo durante todo el año. Sin embargo, nada que ver con eso. Tampoco con la lucha feminista, aunque su letra pueda parecer una reivindicación ante las desigualdades de un sistema patriarcal. Ese es el simbolismo que ha adquirido con el tiempo y las circunstancias, pero no la intención con la que fue compuesta.

No es una canción de desamor, sino sobre un fracaso laboral

Es una canción de autorrealización, está claro. Pero aunque en su lírica se encuentren frases y versos directamente relacionados con lo que parece una ruptura amorosa, lo cierto es que el compositor Dino Fekaris la escribió después de ser despedido de su trabajo como redactor de la revista Motown Records. Un drama personal que Fekaris vistió de desengaño amoroso y que pasó a la historia por la pasión y el dramatismo que desprende.

Letra en castellano de 'I Will Survive'

Al principio, tenía miedo

At first, I was afraid

Estaba petrificada

I was petrified

Seguía pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado

Kept thinking I could never live without you by my side

Pero luego pasé tantas noches pensando en cómo me hiciste daño

But then I spent so many nights thinking how you did me wrong

Y crecí fuerte

And I grew strong

Y aprendí a seguir adelante

And I learned how to get along

Y así que estás de vuelta

And so you're back

Del espacio exterior

From outer space

Entre para encontrarte con esa mirada triste en tu cara

I just walked in to find you here with that sad look upon your face

Debería haber cambiado esa estúpida cerradura

I should have changed that stupid lock

Debí haberte hecho dejar tu llave

I should have made you leave your key

Si lo hubiera sabido, por un segundo que volverías a molestarme

If I'd have known for just one second you'd be back to bother me

Adelante, ahora vete

Go on now, go

¡Sal por la puerta!

Walk out the door

Date la vuelta ahora

Just turn around now

¡Porque ya no eres bienvenido!

'Cause you're not welcome anymore

¿No fuiste el que intentó lastimarme con un adiós?

Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?

¿Pensaste que me desmoronaría?

Did you think I'd crumble?

¿Pensaste que me acostaría y moriría?

Did you think I'd lay down and die?

¡No, yo no!

Oh, no, not I

Sobreviviré

I will survive

Oh, siempre y cuando yo sepa cómo amar

Oh, as long as I know how to love

¡Sé que sigo con vida!

I know I'm still alive

Tengo toda mi vida que vivir

I've got all my life to live

Y tengo todo mi amor para dar

And I've got all my love to give

Y sobreviviré

And I'll survive

¡Sobreviviré!

I will survive

¡Oye, oye!

Hey, hey

Me costó toda la fuerza que tenía

It took all the strength I had

Para no desmoronarme

Not to fall apart

Y tratando de arreglar las piezas de mi corazón roto

Just trying hard to mend the pieces of my broken heart

Y pasé, oh, tantas noches sintiendo lástima por mí misma

And I spent, oh, so many nights just feeling sorry for myself

Solía llorar

I used to cry

¡Pero ahora sostengo la cabeza en alto!

But now I hold my head up high

Y me ves

And you see me

Alguien nueva

Somebody new

No soy esa pequeña persona encadenada todavía enamorada de ti

I'm not that chained up little person still in love with you

Y así que sentías ganas de venir y solo esperar que sea libre

And so you felt like dropping in and just expect me to be free

Pero ahora estoy salvando todo mi amor para alguien que me ame

Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me

Adelante, ahora vete

Go on now, go

¡Sal por la puerta!

Walk out the door

¡Date la vuelta ahora!

Just turn around now

¡Porque ya no eres bienvenido!

'Cause you're not welcome anymore

¿No fuiste el que intentó lastimarme con un adiós?

Weren't you the one who tried to break me with goodbye?

¿Pensaste que me desmoronaría?

Did you think I'd crumble?

¿Pensaste que me acostaría y moriría?

Did you think I'd lay down and die?

¡No, yo no!

Oh no, not I

Sobreviviré

I will survive

Oh, siempre y cuando yo sepa cómo amar

And as long as I know how to love

¡Sé que sigo con vida!

I know I'm still alive

Tengo toda mi vida que vivir

I've got all my life to live

Y tengo todo mi amor para dar

And I've got all my love to give

Y sobreviviré

And I'll survive

¡Sobreviviré!, oh

I will survive, oh

Adelante, ahora vete

Go on now, go

¡Sal por la puerta!

Walk out the door

¡Date la vuelta ahora!

Just turn around now

¡Porque ya no eres bienvenido!

'Cause you're not welcome anymore

¿No fuiste el que intentó lastimarme con un adiós?

Weren't you the one who tried to crush me with goodbye?

¿Pensaste que me desmoronaría?

Did you think I'd crumble?

¿Pensaste que me acostaría y moriría?

Did you think I'd lay down and die?

¡No, yo no!

Oh no, not I

Sobreviviré

I will survive

Oh, siempre y cuando yo sepa cómo amar

And as long as I know how to love

¡Sé que sigo con vida!

I know I'm still alive

Tengo toda mi vida que vivir

I've got all my life to live

Y tengo todo mi amor para dar

And I've got all my love to give

Y sobreviviré

And I'll survive

¡Yo, yo, yo sobreviviré!

I, I, I will survive

Adelante, ahora vete

Go on now, go

¡Sal por la puerta!

Walk out the door

¡Date la vuelta ahora!

Just turn around now

¡Porque ya no eres bienvenido!

'Cause you're not welcome anymore

¿No fuiste el que intentó lastimarme con un adiós?

Weren't you the one who tried to crush me with goodbye?

¿Pensaste que me desmoronaría?

Did you think I'd crumble?

¿Pensaste que me acostaría y moriría?

Did you think I'd lay down and die?

¡No, yo no!

Oh, no, not I

Sobreviviré

I will survive

Oh, siempre y cuando yo sepa cómo amar

And as long as I know how to love

¡Sé que sigo con vida!

I know I'm still alive

Tengo toda mi vida que vivir

I've got all my life to live

Y tengo todo mi amor para dar

And I've got so much love to give

Y sobreviviré

And I'll survive

¡Sobreviviré!

I will survive

¡Sobreviviré!

I will survive